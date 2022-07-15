https://ria.ru/20220715/pavodok-1802668447.html
Глава Якутии поручил восстановить населенные пункты после паводка
Глава Якутии поручил восстановить населенные пункты после паводка - РИА Новости, 15.07.2022
Глава Якутии поручил восстановить населенные пункты после паводка
Глава Якутии Айсен Николаев поручил восстановить пострадавшие от паводка населенные пункты двух районов не позднее 30 сентября, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:49
2022-07-15T12:49
2022-07-15T12:49
республика саха (якутия)
верхоянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
общество
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ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил восстановить пострадавшие от паводка населенные пункты двух районов не позднее 30 сентября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Николаев в пятницу провел в правительстве совещание по последствиям дождевого паводка в Верхоянском и Кобяйском районах.Он озвучил ряд поручений ведомствам. "Все работы по ликвидации последствий паводка должны быть завершены не позднее 30 сентября", - рассказали в пресс-службе.Глава региона объявил о начале восстановительных работ в населенных пунктах, откуда вода полностью ушла. Необходимо в срочном порядке создать оперативный штаб по ликвидации последствий паводка, добавил он.Министерству ЖКХ и энергетики до начала отопительного сезона он поручил рассчитать потребность в каменном угле и просушке подтопленных объектов, минсельхозу республики дал задание создать оперативный штаб по кормозаготовительной кампании в Верхоянском районе, обеспечить сенокос на дальних участках, организовать проезды к угодьям. Министерству труда и социального развития поручено отработать по выплатам, помочь пострадавшим жителям в сборе документов. Особое внимание уделить социально незащищенным слоям населения. По словам Николаева, нужно командировать группу сотрудников МФЦ для приема документов, работу завершить в течение двух недель, чтобы люди смогли оперативно получить выплаты."Ночью связывались с главой МЧС Российской Федерации Александром Вячеславовичем Куренковым. Он поддержал мою просьбу, и в ближайшие дни на территорию республики прибудет большой грузовой вертолёт Ми-26. Вертолет будет работать по ликвидации последствий наводнения в Верхоянском районе", - приводятся слова Николаева.Ранее со ссылкой на главу Верхоянского района Гаврила Чирикова сообщалось о том, что угроза паводка возникла еще в трех населенных пунктах района, где затопило шесть сел и город Верхоянск.Уровень воды превысил критическую отметку в поселке Батагай Верхоянского района Якутии, где из-за паводка действует режим ЧС, однако вода в населенный пункт не зашла благодаря защитному сооружению.
https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html
https://ria.ru/20220708/yakutiya-1801153962.html
https://ria.ru/20220705/pozhar-1800264574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верхоянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), россия, айсен николаев, общество
Глава Якутии поручил восстановить населенные пункты после паводка
Глава Якутии Николаев поручил восстановить населенные пункты после паводка до 30 сентября
ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости.
Глава Якутии Айсен Николаев поручил
восстановить пострадавшие от паводка населенные пункты двух районов не позднее 30 сентября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Николаев в пятницу провел в правительстве совещание по последствиям дождевого паводка в Верхоянском и Кобяйском районах.
Он озвучил ряд поручений ведомствам. "Все работы по ликвидации последствий паводка должны быть завершены не позднее 30 сентября", - рассказали в пресс-службе.
Глава региона объявил о начале восстановительных работ в населенных пунктах, откуда вода полностью ушла. Необходимо в срочном порядке создать оперативный штаб по ликвидации последствий паводка, добавил он.
Министерству ЖКХ и энергетики до начала отопительного сезона он поручил рассчитать потребность в каменном угле и просушке подтопленных объектов, минсельхозу республики дал задание создать оперативный штаб по кормозаготовительной кампании в Верхоянском районе, обеспечить сенокос на дальних участках, организовать проезды к угодьям. Министерству труда и социального развития поручено отработать по выплатам, помочь пострадавшим жителям в сборе документов. Особое внимание уделить социально незащищенным слоям населения. По словам Николаева, нужно командировать группу сотрудников МФЦ для приема документов, работу завершить в течение двух недель, чтобы люди смогли оперативно получить выплаты.
"Ночью связывались с главой МЧС
Российской Федерации Александром Вячеславовичем Куренковым. Он поддержал мою просьбу, и в ближайшие дни на территорию республики прибудет большой грузовой вертолёт Ми-26
. Вертолет будет работать по ликвидации последствий наводнения в Верхоянском районе", - приводятся слова Николаева.
Ранее со ссылкой на главу Верхоянского района Гаврила Чирикова сообщалось о том, что угроза паводка возникла еще в трех населенных пунктах района, где затопило шесть сел и город Верхоянск
.
Уровень воды превысил критическую отметку в поселке Батагай Верхоянского района Якутии, где из-за паводка действует режим ЧС, однако вода в населенный пункт не зашла благодаря защитному сооружению.