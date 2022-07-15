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Глава Якутии поручил восстановить населенные пункты после паводка - РИА Новости, 15.07.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220715/pavodok-1802668447.html
Глава Якутии поручил восстановить населенные пункты после паводка
Глава Якутии поручил восстановить населенные пункты после паводка - РИА Новости, 15.07.2022
Глава Якутии поручил восстановить населенные пункты после паводка
Глава Якутии Айсен Николаев поручил восстановить пострадавшие от паводка населенные пункты двух районов не позднее 30 сентября, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:49
2022-07-15T12:49
республика саха (якутия)
верхоянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
общество
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ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил восстановить пострадавшие от паводка населенные пункты двух районов не позднее 30 сентября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Николаев в пятницу провел в правительстве совещание по последствиям дождевого паводка в Верхоянском и Кобяйском районах.Он озвучил ряд поручений ведомствам. "Все работы по ликвидации последствий паводка должны быть завершены не позднее 30 сентября", - рассказали в пресс-службе.Глава региона объявил о начале восстановительных работ в населенных пунктах, откуда вода полностью ушла. Необходимо в срочном порядке создать оперативный штаб по ликвидации последствий паводка, добавил он.Министерству ЖКХ и энергетики до начала отопительного сезона он поручил рассчитать потребность в каменном угле и просушке подтопленных объектов, минсельхозу республики дал задание создать оперативный штаб по кормозаготовительной кампании в Верхоянском районе, обеспечить сенокос на дальних участках, организовать проезды к угодьям. Министерству труда и социального развития поручено отработать по выплатам, помочь пострадавшим жителям в сборе документов. Особое внимание уделить социально незащищенным слоям населения. По словам Николаева, нужно командировать группу сотрудников МФЦ для приема документов, работу завершить в течение двух недель, чтобы люди смогли оперативно получить выплаты."Ночью связывались с главой МЧС Российской Федерации Александром Вячеславовичем Куренковым. Он поддержал мою просьбу, и в ближайшие дни на территорию республики прибудет большой грузовой вертолёт Ми-26. Вертолет будет работать по ликвидации последствий наводнения в Верхоянском районе", - приводятся слова Николаева.Ранее со ссылкой на главу Верхоянского района Гаврила Чирикова сообщалось о том, что угроза паводка возникла еще в трех населенных пунктах района, где затопило шесть сел и город Верхоянск.Уровень воды превысил критическую отметку в поселке Батагай Верхоянского района Якутии, где из-за паводка действует режим ЧС, однако вода в населенный пункт не зашла благодаря защитному сооружению.
https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html
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верхоянск
республика саха (якутия)
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верхоянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), россия, айсен николаев, общество
12:49 15.07.2022
 
Глава Якутии поручил восстановить населенные пункты после паводка

Глава Якутии Николаев поручил восстановить населенные пункты после паводка до 30 сентября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Якутии Айсен Николаев
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Якутии Айсен Николаев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил восстановить пострадавшие от паводка населенные пункты двух районов не позднее 30 сентября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Николаев в пятницу провел в правительстве совещание по последствиям дождевого паводка в Верхоянском и Кобяйском районах.
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Он озвучил ряд поручений ведомствам. "Все работы по ликвидации последствий паводка должны быть завершены не позднее 30 сентября", - рассказали в пресс-службе.
Глава региона объявил о начале восстановительных работ в населенных пунктах, откуда вода полностью ушла. Необходимо в срочном порядке создать оперативный штаб по ликвидации последствий паводка, добавил он.
Министерству ЖКХ и энергетики до начала отопительного сезона он поручил рассчитать потребность в каменном угле и просушке подтопленных объектов, минсельхозу республики дал задание создать оперативный штаб по кормозаготовительной кампании в Верхоянском районе, обеспечить сенокос на дальних участках, организовать проезды к угодьям. Министерству труда и социального развития поручено отработать по выплатам, помочь пострадавшим жителям в сборе документов. Особое внимание уделить социально незащищенным слоям населения. По словам Николаева, нужно командировать группу сотрудников МФЦ для приема документов, работу завершить в течение двух недель, чтобы люди смогли оперативно получить выплаты.
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"Ночью связывались с главой МЧС Российской Федерации Александром Вячеславовичем Куренковым. Он поддержал мою просьбу, и в ближайшие дни на территорию республики прибудет большой грузовой вертолёт Ми-26. Вертолет будет работать по ликвидации последствий наводнения в Верхоянском районе", - приводятся слова Николаева.
Ранее со ссылкой на главу Верхоянского района Гаврила Чирикова сообщалось о том, что угроза паводка возникла еще в трех населенных пунктах района, где затопило шесть сел и город Верхоянск.
Уровень воды превысил критическую отметку в поселке Батагай Верхоянского района Якутии, где из-за паводка действует режим ЧС, однако вода в населенный пункт не зашла благодаря защитному сооружению.
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Республика Саха (Якутия)ВерхоянскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)РоссияАйсен НиколаевОбщество
 
 
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