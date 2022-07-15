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В двух населенных пунктах ЛНР открыли пункты выдачи российских паспортов
В двух населенных пунктах ЛНР открыли пункты выдачи российских паспортов - РИА Новости, 15.07.2022
В двух населенных пунктах ЛНР открыли пункты выдачи российских паспортов
Пункты выдачи российских паспортов открылись в городах Алчевск и Старобельск Луганской Народной Республики, сообщил журналистам начальник полиции общественной... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:29
2022-07-15T23:29
2022-07-15T23:29
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
алчевск
луганск
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Пункты выдачи российских паспортов открылись в городах Алчевск и Старобельск Луганской Народной Республики, сообщил журналистам начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР Михаил Параскеев.Ранее на территории ЛНР открылись два пункта выдачи российских паспортов: в Луганске и Антраците."Работа министерств внутренних дел Луганской Народной Республики и Российской Федерации по оптимизации процесса получения российского гражданства жителями Луганской Народной Республики продолжается. В указанных пунктах (Алчевск и Старобельск – ред.) будет осуществляться не только выдача российских паспортов, но и прием документов на получение российского гражданства", – отметил Параскеев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, алчевск, луганск
В двух населенных пунктах ЛНР открыли пункты выдачи российских паспортов
Начальник МВД ЛНР: пункты выдачи российских паспортов открылись в Алчевске и Старобельске