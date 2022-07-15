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Госдума приняла законопроект о праве наследников оспаривать отцовство
Госдума приняла законопроект о праве наследников оспаривать отцовство - РИА Новости, 15.07.2022
Госдума приняла законопроект о праве наследников оспаривать отцовство
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении правительственный законопроект, предоставляющий наследникам право оспаривать... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:40
2022-07-15T14:40
2022-07-15T14:40
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтении правительственный законопроект, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде."Законопроектом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка", - следует из пояснительной записки.Как отмечается в законопроекте, требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе "если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке".
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общество, россия, госдума рф
Госдума приняла законопроект о праве наследников оспаривать отцовство
Госдума приняла законопроект о праве наследников оспаривать отцовство в суде