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В Оренбуржье планируют расчистить семь километров русла реки Урал - РИА Новости, 15.07.2022
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Оренбургская область
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В Оренбуржье планируют расчистить семь километров русла реки Урал
В Оренбуржье планируют расчистить семь километров русла реки Урал - РИА Новости, 15.07.2022
В Оренбуржье планируют расчистить семь километров русла реки Урал
В Оренбургской области очистят от иловых отложений и мусора семь километров русла реки Урал и её берегов, сообщает пресс- служба областного правительства. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:01
2022-07-15T12:01
оренбургская область
денис паслер
экология в россии
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ОРЕНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. В Оренбургской области очистят от иловых отложений и мусора семь километров русла реки Урал и её берегов, сообщает пресс- служба областного правительства.Региону в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" выделены средства из федерального бюджета на подготовку соответствующей проектной документации в текущем году."Состояние водного бассейна давно тревожит жителей региона, вызывает опасения научного сообщества. В течение последних нескольких лет мы работаем над крупнейшим совместным гуманитарным проектом России и Казахстана по сохранению экосистемы трансграничной реки Урал. Впереди большая и трудоёмкая работа по восстановлению реки. Проведение расчистки русла – одно из мероприятий, направленных на улучшение состояния Урала", – цитирует пресс- служба слова главы региона Дениса Паслера.Расчистку реки планируется провести в 2023-2024 года. Это позволит ликвидировать последствия загрязнения и засорения Урала, провести санитарно-экологическое оздоровление реки и восстановить историческое русло. Проведенные мероприятия дадут возможность сохранить положительное влияние на качество воды в течение 20 лет.
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денис паслер, экология в россии
12:01 15.07.2022
 

В Оренбуржье планируют расчистить семь километров русла реки Урал

© Фото : Правительство Оренбургской областиВ Оренбуржье планируют расчистить 7 километров русла реки Урал
В Оренбуржье планируют расчистить 7 километров русла реки Урал - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Правительство Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. В Оренбургской области очистят от иловых отложений и мусора семь километров русла реки Урал и её берегов, сообщает пресс- служба областного правительства.
Региону в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" выделены средства из федерального бюджета на подготовку соответствующей проектной документации в текущем году.
Оренбуржье на 92% оснащено лесопожарной техникой - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 15:40Оренбургская область
Паслер: Оренбуржье на 92% оснащено лесопожарной техникой
"Состояние водного бассейна давно тревожит жителей региона, вызывает опасения научного сообщества. В течение последних нескольких лет мы работаем над крупнейшим совместным гуманитарным проектом России и Казахстана по сохранению экосистемы трансграничной реки Урал. Впереди большая и трудоёмкая работа по восстановлению реки. Проведение расчистки русла – одно из мероприятий, направленных на улучшение состояния Урала", – цитирует пресс- служба слова главы региона Дениса Паслера.
Расчистку реки планируется провести в 2023-2024 года. Это позволит ликвидировать последствия загрязнения и засорения Урала, провести санитарно-экологическое оздоровление реки и восстановить историческое русло. Проведенные мероприятия дадут возможность сохранить положительное влияние на качество воды в течение 20 лет.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерЭкология в России
 
 
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