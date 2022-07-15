https://ria.ru/20220715/orenburzhe-1802647452.html

В Оренбуржье планируют расчистить семь километров русла реки Урал

В Оренбуржье планируют расчистить семь километров русла реки Урал - РИА Новости, 15.07.2022

В Оренбуржье планируют расчистить семь километров русла реки Урал

В Оренбургской области очистят от иловых отложений и мусора семь километров русла реки Урал и её берегов, сообщает пресс- служба областного правительства. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:01

2022-07-15T12:01

2022-07-15T12:01

оренбургская область

денис паслер

экология в россии

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ОРЕНБУРГ, 15 июл - РИА Новости. В Оренбургской области очистят от иловых отложений и мусора семь километров русла реки Урал и её берегов, сообщает пресс- служба областного правительства.Региону в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" выделены средства из федерального бюджета на подготовку соответствующей проектной документации в текущем году."Состояние водного бассейна давно тревожит жителей региона, вызывает опасения научного сообщества. В течение последних нескольких лет мы работаем над крупнейшим совместным гуманитарным проектом России и Казахстана по сохранению экосистемы трансграничной реки Урал. Впереди большая и трудоёмкая работа по восстановлению реки. Проведение расчистки русла – одно из мероприятий, направленных на улучшение состояния Урала", – цитирует пресс- служба слова главы региона Дениса Паслера.Расчистку реки планируется провести в 2023-2024 года. Это позволит ликвидировать последствия загрязнения и засорения Урала, провести санитарно-экологическое оздоровление реки и восстановить историческое русло. Проведенные мероприятия дадут возможность сохранить положительное влияние на качество воды в течение 20 лет.

https://ria.ru/20220714/tekhnika-1802463453.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, экология в россии