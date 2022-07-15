https://ria.ru/20220715/operatsiya-1802637581.html

В Новосибирске врачи извлекли из сердца участника спецоперации осколок мины

В Новосибирске врачи извлекли из сердца участника спецоперации осколок мины - РИА Новости, 15.07.2022

В Новосибирске врачи извлекли из сердца участника спецоперации осколок мины

Хирурги Новосибирского кардиодиспансера прооперировали участника спецоперации на Украине – извлекли из сердца осколок мины, сообщило в пятницу правительство... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:13

2022-07-15T11:13

2022-07-15T11:13

россия

общество

новосибирск

новосибирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748059793_0:96:3049:1811_1920x0_80_0_0_d7ffd48c870d319b17eacb4e480ba8cc.jpg

НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Хирурги Новосибирского кардиодиспансера прооперировали участника спецоперации на Украине – извлекли из сердца осколок мины, сообщило в пятницу правительство Новосибирской области.У мужчины была серьезная минно-взрывная травма – осколками посекло всю правую сторону тела. Экстренную помощь ему оказали в Санкт-Петербурге, убрав все крупные фрагменты. Оставшийся осколок расценили как не угрожающий жизни. Бойца отправили долечиваться в родной Новосибирск."Врачи кардиодиспансера тщательно обследовали пациента, чтобы понять, где именно расположен кусочек металла. Осколок двигался в такт сердечным сокращениям. Сначала посчитали, что небольшой осколок – размером в полсантиметра – где-то рядом с сердцем… Дважды пришлось делать компьютерную томографию с 3D-реконструкцией. Оказалось, часть корпуса мины находится в правом желудочке", - говорится в сообщении.Врачи пояснили, что инородное тело в этом отделе сердца опасно не только тем, что может в любой момент попасть в малый круг кровообращения и закупорить одну из ветвей легочной артерии. Такой металлический предмет – постоянный опасный источник инфекции. Нужна была операция на открытом сердце."Осколок извлекали из бьющегося сердца, с минимально возможным доступом. В месте будущего разреза заранее наложили круговой, так называемый кисетный шов. Через небольшой разрез стенки сердца хирург захватил и достал подвижный металлический фрагмент, и тут же стянул края отверстия, чтобы не началось кровотечение", - сообщили власти. Бойца оперировал заведующий кардиохирургическим отделением диспансера Игорь Балабанов.Врачи отметили, что во время операции не обнаружили повреждения сердечной мышцы – входного отверстия не было, а это значит, что осколок попал в сердце не напрямую проникающим ранением. Одна из гипотез, что кусочек металла попал в яремную вену на шее и с током крови добрался до правого желудочка. Послеоперационный период прошел благополучно.

https://ria.ru/20220712/spasenie-1801877384.html

https://ria.ru/20220712/rebenok-1801881323.html

https://ria.ru/20220628/vrachi-1798688838.html

россия

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, новосибирск, новосибирская область