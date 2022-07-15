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В Новосибирске врачи извлекли из сердца участника спецоперации осколок мины - РИА Новости, 15.07.2022
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В Новосибирске врачи извлекли из сердца участника спецоперации осколок мины
В Новосибирске врачи извлекли из сердца участника спецоперации осколок мины - РИА Новости, 15.07.2022
В Новосибирске врачи извлекли из сердца участника спецоперации осколок мины
Хирурги Новосибирского кардиодиспансера прооперировали участника спецоперации на Украине – извлекли из сердца осколок мины, сообщило в пятницу правительство... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:13
2022-07-15T11:13
россия
общество
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Хирурги Новосибирского кардиодиспансера прооперировали участника спецоперации на Украине – извлекли из сердца осколок мины, сообщило в пятницу правительство Новосибирской области.У мужчины была серьезная минно-взрывная травма – осколками посекло всю правую сторону тела. Экстренную помощь ему оказали в Санкт-Петербурге, убрав все крупные фрагменты. Оставшийся осколок расценили как не угрожающий жизни. Бойца отправили долечиваться в родной Новосибирск."Врачи кардиодиспансера тщательно обследовали пациента, чтобы понять, где именно расположен кусочек металла. Осколок двигался в такт сердечным сокращениям. Сначала посчитали, что небольшой осколок – размером в полсантиметра – где-то рядом с сердцем… Дважды пришлось делать компьютерную томографию с 3D-реконструкцией. Оказалось, часть корпуса мины находится в правом желудочке", - говорится в сообщении.Врачи пояснили, что инородное тело в этом отделе сердца опасно не только тем, что может в любой момент попасть в малый круг кровообращения и закупорить одну из ветвей легочной артерии. Такой металлический предмет – постоянный опасный источник инфекции. Нужна была операция на открытом сердце."Осколок извлекали из бьющегося сердца, с минимально возможным доступом. В месте будущего разреза заранее наложили круговой, так называемый кисетный шов. Через небольшой разрез стенки сердца хирург захватил и достал подвижный металлический фрагмент, и тут же стянул края отверстия, чтобы не началось кровотечение", - сообщили власти. Бойца оперировал заведующий кардиохирургическим отделением диспансера Игорь Балабанов.Врачи отметили, что во время операции не обнаружили повреждения сердечной мышцы – входного отверстия не было, а это значит, что осколок попал в сердце не напрямую проникающим ранением. Одна из гипотез, что кусочек металла попал в яремную вену на шее и с током крови добрался до правого желудочка. Послеоперационный период прошел благополучно.
https://ria.ru/20220712/spasenie-1801877384.html
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россия, общество, новосибирск, новосибирская область
11:13 15.07.2022
 
В Новосибирске врачи извлекли из сердца участника спецоперации осколок мины

Новосибирские хирурги извлекли из сердца участника спецоперации осколок мины

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВрачи проводят операцию
Врачи проводят операцию - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Врачи проводят операцию. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Хирурги Новосибирского кардиодиспансера прооперировали участника спецоперации на Украине – извлекли из сердца осколок мины, сообщило в пятницу правительство Новосибирской области.
У мужчины была серьезная минно-взрывная травма – осколками посекло всю правую сторону тела. Экстренную помощь ему оказали в Санкт-Петербурге, убрав все крупные фрагменты. Оставшийся осколок расценили как не угрожающий жизни. Бойца отправили долечиваться в родной Новосибирск.
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"Врачи кардиодиспансера тщательно обследовали пациента, чтобы понять, где именно расположен кусочек металла. Осколок двигался в такт сердечным сокращениям. Сначала посчитали, что небольшой осколок – размером в полсантиметра – где-то рядом с сердцем… Дважды пришлось делать компьютерную томографию с 3D-реконструкцией. Оказалось, часть корпуса мины находится в правом желудочке", - говорится в сообщении.
Врачи пояснили, что инородное тело в этом отделе сердца опасно не только тем, что может в любой момент попасть в малый круг кровообращения и закупорить одну из ветвей легочной артерии. Такой металлический предмет – постоянный опасный источник инфекции. Нужна была операция на открытом сердце.
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"Осколок извлекали из бьющегося сердца, с минимально возможным доступом. В месте будущего разреза заранее наложили круговой, так называемый кисетный шов. Через небольшой разрез стенки сердца хирург захватил и достал подвижный металлический фрагмент, и тут же стянул края отверстия, чтобы не началось кровотечение", - сообщили власти. Бойца оперировал заведующий кардиохирургическим отделением диспансера Игорь Балабанов.
Врачи отметили, что во время операции не обнаружили повреждения сердечной мышцы – входного отверстия не было, а это значит, что осколок попал в сердце не напрямую проникающим ранением. Одна из гипотез, что кусочек металла попал в яремную вену на шее и с током крови добрался до правого желудочка. Послеоперационный период прошел благополучно.
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