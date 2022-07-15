https://ria.ru/20220715/oon-1802841857.html
Россия диверсифицирует поставки энергоресурсов, заявил Полянский
Россия диверсифицирует поставки энергоресурсов, заявил Полянский - РИА Новости, 15.07.2022
Россия диверсифицирует поставки энергоресурсов, заявил Полянский
Россия диверсифицирует свои поставки энергоресурсов, если Европа не захочет сотрудничать с ней – это выполнимая задача и Москва с ней справится, заявил первый... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:08
2022-07-15T19:08
2022-07-15T19:08
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
европа
украина
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ООН, 15 июл – РИА Новости. Россия диверсифицирует свои поставки энергоресурсов, если Европа не захочет сотрудничать с ней – это выполнимая задача и Москва с ней справится, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio."Мы все видим, что цены на газ растут, но это не то, что мы намереваемся делать – это прямые последствия европейской политики. Множество достижений европейской экономики и прежде всего немецкой экономики, были осуществлены благодаря очень низким ценам на газ – долгосрочным контрактам с Россией", - сказал Полянский.По его словам, любое долгосрочное замещение этим поставкам повлечет рост цен на газ и повлияет на национальные экономики европейских стран, уровень жизни, благополучие европейских граждан."Но это добровольный выбор. Речь не о том, что мы хотим, чтобы Европа покупала наш газ – это просто хороший соседский вариант сотрудничества. Если Европа не хочет сотрудничества с Россией в энергетических вопросах, думаю, мы сделаем необходимые выводы и диверсифицируем наш экспорт", - указал Полянский."Это не простой процесс, но это реализуемо, и мы сделаем это. И я не думаю, что Россия тут будет пострадавшей стороной. Я абсолютно уверен, что Евросоюз просто будет вспоминать старые добрые времена дешевого российского газа и энергоресурсов", - добавил он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1802077899.html
https://ria.ru/20220713/neft-1802111164.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, европа, украина
Россия диверсифицирует поставки энергоресурсов, заявил Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: Россия диверсифицирует поставки энергоресурсов
ООН, 15 июл – РИА Новости. Россия диверсифицирует свои поставки энергоресурсов, если Европа не захочет сотрудничать с ней – это выполнимая задача и Москва с ней справится, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.
"Мы все видим, что цены на газ растут, но это не то, что мы намереваемся делать – это прямые последствия европейской политики. Множество достижений европейской экономики и прежде всего немецкой экономики, были осуществлены благодаря очень низким ценам на газ – долгосрочным контрактам с Россией", - сказал Полянский.
По его словам, любое долгосрочное замещение этим поставкам повлечет рост цен на газ и повлияет на национальные экономики европейских стран, уровень жизни, благополучие европейских граждан.
"Но это добровольный выбор. Речь не о том, что мы хотим, чтобы Европа
покупала наш газ – это просто хороший соседский вариант сотрудничества. Если Европа не хочет сотрудничества с Россией
в энергетических вопросах, думаю, мы сделаем необходимые выводы и диверсифицируем наш экспорт", - указал Полянский.
"Это не простой процесс, но это реализуемо, и мы сделаем это. И я не думаю, что Россия тут будет пострадавшей стороной. Я абсолютно уверен, что Евросоюз просто будет вспоминать старые добрые времена дешевого российского газа и энергоресурсов", - добавил он.
После начала российской спецоперации на Украине
страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.