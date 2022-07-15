https://ria.ru/20220715/oon-1802841857.html

Россия диверсифицирует поставки энергоресурсов, заявил Полянский

Россия диверсифицирует поставки энергоресурсов, заявил Полянский - РИА Новости, 15.07.2022

Россия диверсифицирует поставки энергоресурсов, заявил Полянский

Россия диверсифицирует свои поставки энергоресурсов, если Европа не захочет сотрудничать с ней – это выполнимая задача и Москва с ней справится, заявил первый... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:08

2022-07-15T19:08

2022-07-15T19:08

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 15 июл – РИА Новости. Россия диверсифицирует свои поставки энергоресурсов, если Европа не захочет сотрудничать с ней – это выполнимая задача и Москва с ней справится, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio."Мы все видим, что цены на газ растут, но это не то, что мы намереваемся делать – это прямые последствия европейской политики. Множество достижений европейской экономики и прежде всего немецкой экономики, были осуществлены благодаря очень низким ценам на газ – долгосрочным контрактам с Россией", - сказал Полянский.По его словам, любое долгосрочное замещение этим поставкам повлечет рост цен на газ и повлияет на национальные экономики европейских стран, уровень жизни, благополучие европейских граждан."Но это добровольный выбор. Речь не о том, что мы хотим, чтобы Европа покупала наш газ – это просто хороший соседский вариант сотрудничества. Если Европа не хочет сотрудничества с Россией в энергетических вопросах, думаю, мы сделаем необходимые выводы и диверсифицируем наш экспорт", - указал Полянский."Это не простой процесс, но это реализуемо, и мы сделаем это. И я не думаю, что Россия тут будет пострадавшей стороной. Я абсолютно уверен, что Евросоюз просто будет вспоминать старые добрые времена дешевого российского газа и энергоресурсов", - добавил он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1802077899.html

https://ria.ru/20220713/neft-1802111164.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, европа, украина