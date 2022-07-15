15:20 15.07.2022 (обновлено: 15:41 15.07.2022)
МИД обвинил секретариат ООН в необъективной позиции по Украине
Захарова: секретариат ООН, вопреки уставу, не занимает равноудаленную позицию по Украине
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретариат ООН, вопреки требованию устава ООН, не занимает равноудаленную позицию по конфликту на Украине, заявили в МИД РФ в ответ на высказывание генсека ООН Антониу Гутерреша по ситуации в Виннице.
"Секретариат, вопреки требованиям, предъявляемым ему Уставом ООН, не занимает равноудаленную позицию, как стоило бы ожидать от Секретариата наиболее авторитетной международной организации, призванной, в том числе, содействовать урегулированию споров", - говорится в заявлении.
В МИД РФ также подчеркнули, что, согласно данным Министерства обороны России, в городе Винница удар высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен по гарнизонному дому офицеров, в котором в тот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений.
"Рекомендуем Аниониу Гутеррешу попросить Украину ответить на вопрос, почему киевский режим размещает военные объекты в непосредственной близости от гражданских? При этом генсекретарь ООН по какой-то причине, как и многие другие представители всемирной Организации, не замечают, когда ВСУ наносят направленные ракетные удары по гражданским объектам и жилым кварталам в городах", - отметили в МИД. В министерстве напомнили, что ранее Украиной были совершены обстрелы Курска и Белгорода 3 июля, а также 12 июля Новой Каховки, когда взорвались склады с селитрой и получили повреждения жилые дома, церковь и другие здания.
"Сила детонации была сравнима с взрывом в порту Бейрута, а по данным областного МВД, за медпомощью тогда обратились около 190 человек, ни Антониу Гутерреш, ни его официальный представитель, ни кто-либо другой из Секретариата ООН не выступил с осуждением "нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", как в случае с Винницей", - отметили в МИД РФ.