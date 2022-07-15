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МИД обвинил секретариат ООН в необъективной позиции по Украине - РИА Новости, 15.07.2022
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https://ria.ru/20220715/oon-1802745183.html
МИД обвинил секретариат ООН в необъективной позиции по Украине
МИД обвинил секретариат ООН в необъективной позиции по Украине - РИА Новости, 15.07.2022
МИД обвинил секретариат ООН в необъективной позиции по Украине
Секретариат ООН, вопреки требованию устава ООН, не занимает равноудаленную позицию по конфликту на Украине, заявили в МИД РФ в ответ на высказывание генсека ООН РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:20
2022-07-15T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
россия
украина
оон
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретариат ООН, вопреки требованию устава ООН, не занимает равноудаленную позицию по конфликту на Украине, заявили в МИД РФ в ответ на высказывание генсека ООН Антониу Гутерреша по ситуации в Виннице."Секретариат, вопреки требованиям, предъявляемым ему Уставом ООН, не занимает равноудаленную позицию, как стоило бы ожидать от Секретариата наиболее авторитетной международной организации, призванной, в том числе, содействовать урегулированию споров", - говорится в заявлении.В МИД РФ также подчеркнули, что, согласно данным Министерства обороны России, в городе Винница удар высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен по гарнизонному дому офицеров, в котором в тот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений."Рекомендуем Аниониу Гутеррешу попросить Украину ответить на вопрос, почему киевский режим размещает военные объекты в непосредственной близости от гражданских? При этом генсекретарь ООН по какой-то причине, как и многие другие представители всемирной Организации, не замечают, когда ВСУ наносят направленные ракетные удары по гражданским объектам и жилым кварталам в городах", - отметили в МИД. В министерстве напомнили, что ранее Украиной были совершены обстрелы Курска и Белгорода 3 июля, а также 12 июля Новой Каховки, когда взорвались склады с селитрой и получили повреждения жилые дома, церковь и другие здания."Сила детонации была сравнима с взрывом в порту Бейрута, а по данным областного МВД, за медпомощью тогда обратились около 190 человек, ни Антониу Гутерреш, ни его официальный представитель, ни кто-либо другой из Секретариата ООН не выступил с осуждением "нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", как в случае с Винницей", - отметили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1802077899.html
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в мире, антониу гутерреш, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:20 15.07.2022 (обновлено: 15:41 15.07.2022)
 
МИД обвинил секретариат ООН в необъективной позиции по Украине

Захарова: секретариат ООН, вопреки уставу, не занимает равноудаленную позицию по Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретариат ООН, вопреки требованию устава ООН, не занимает равноудаленную позицию по конфликту на Украине, заявили в МИД РФ в ответ на высказывание генсека ООН Антониу Гутерреша по ситуации в Виннице.
"Секретариат, вопреки требованиям, предъявляемым ему Уставом ООН, не занимает равноудаленную позицию, как стоило бы ожидать от Секретариата наиболее авторитетной международной организации, призванной, в том числе, содействовать урегулированию споров", - говорится в заявлении.
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В МИД РФ также подчеркнули, что, согласно данным Министерства обороны России, в городе Винница удар высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен по гарнизонному дому офицеров, в котором в тот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений.
"Рекомендуем Аниониу Гутеррешу попросить Украину ответить на вопрос, почему киевский режим размещает военные объекты в непосредственной близости от гражданских? При этом генсекретарь ООН по какой-то причине, как и многие другие представители всемирной Организации, не замечают, когда ВСУ наносят направленные ракетные удары по гражданским объектам и жилым кварталам в городах", - отметили в МИД. В министерстве напомнили, что ранее Украиной были совершены обстрелы Курска и Белгорода 3 июля, а также 12 июля Новой Каховки, когда взорвались склады с селитрой и получили повреждения жилые дома, церковь и другие здания.
"Сила детонации была сравнима с взрывом в порту Бейрута, а по данным областного МВД, за медпомощью тогда обратились около 190 человек, ни Антониу Гутерреш, ни его официальный представитель, ни кто-либо другой из Секретариата ООН не выступил с осуждением "нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", как в случае с Винницей", - отметили в МИД РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаООНСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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