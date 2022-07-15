https://ria.ru/20220715/oon-1802745183.html

МИД обвинил секретариат ООН в необъективной позиции по Украине

МИД обвинил секретариат ООН в необъективной позиции по Украине - РИА Новости, 15.07.2022

МИД обвинил секретариат ООН в необъективной позиции по Украине

Секретариат ООН, вопреки требованию устава ООН, не занимает равноудаленную позицию по конфликту на Украине, заявили в МИД РФ в ответ на высказывание генсека ООН РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:20

2022-07-15T15:20

2022-07-15T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

россия

украина

оон

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретариат ООН, вопреки требованию устава ООН, не занимает равноудаленную позицию по конфликту на Украине, заявили в МИД РФ в ответ на высказывание генсека ООН Антониу Гутерреша по ситуации в Виннице."Секретариат, вопреки требованиям, предъявляемым ему Уставом ООН, не занимает равноудаленную позицию, как стоило бы ожидать от Секретариата наиболее авторитетной международной организации, призванной, в том числе, содействовать урегулированию споров", - говорится в заявлении.В МИД РФ также подчеркнули, что, согласно данным Министерства обороны России, в городе Винница удар высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен по гарнизонному дому офицеров, в котором в тот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений."Рекомендуем Аниониу Гутеррешу попросить Украину ответить на вопрос, почему киевский режим размещает военные объекты в непосредственной близости от гражданских? При этом генсекретарь ООН по какой-то причине, как и многие другие представители всемирной Организации, не замечают, когда ВСУ наносят направленные ракетные удары по гражданским объектам и жилым кварталам в городах", - отметили в МИД. В министерстве напомнили, что ранее Украиной были совершены обстрелы Курска и Белгорода 3 июля, а также 12 июля Новой Каховки, когда взорвались склады с селитрой и получили повреждения жилые дома, церковь и другие здания."Сила детонации была сравнима с взрывом в порту Бейрута, а по данным областного МВД, за медпомощью тогда обратились около 190 человек, ни Антониу Гутерреш, ни его официальный представитель, ни кто-либо другой из Секретариата ООН не выступил с осуждением "нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", как в случае с Винницей", - отметили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1802077899.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800365060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, антониу гутерреш, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)