https://ria.ru/20220715/obuchenie-1802686846.html

Ракова: московские онкологи пройдут масштабное специализированное обучение

Ракова: московские онкологи пройдут масштабное специализированное обучение - РИА Новости, 15.07.2022

Ракова: московские онкологи пройдут масштабное специализированное обучение

Департамент здравоохранения Москвы организовал образовательную программу для онкологов, в ходе которой столичные медики обучатся современным алгоритмам... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:34

2022-07-15T13:34

2022-07-15T13:34

здравоохранение

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы организовал образовательную программу для онкологов, в ходе которой столичные медики обучатся современным алгоритмам маршрутизации и ведения пациентов, изучат особенности работы в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и московском городском канцер-регистре, сообщается на портале мэра столицы."В столице внедрен московский онкологический стандарт, который позволяет оказывать профильную помощь на уровне лучших мировых стандартов. Кроме того, онкология - это первое направление, в котором мы внедряем ценностно-ориентированную медицину... На базе кадрового центра депздрава мы запустили масштабную образовательную программу из 14 модулей для врачей-онкологов. Реализация программы позволит повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний в столице, а также обеспечит оказание профильной помощи в соответствии с едиными стандартами. Первым был запущен базовый модуль для врачей-онкологов всех специальностей. С июля стартовал специализированный модуль для врачей-онкоурологов", - приводятся на сайте слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что программу разработали врачи-онкологи стационарного и амбулаторного звена под руководством главного онколога департамента здравоохранения Москвы, директора Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Игоря Хатькова. Медики обучаются современным алгоритмам маршрутизации и ведения пациентов, особенностям работы в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и московском городском канцер-регистре.Добавляется также, что базовый модуль длительностью 36 часов уже прошли более 300 онкологов.

https://ria.ru/20211227/rakova-1765609682.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здравоохранение, анастасия ракова , москва