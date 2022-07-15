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Ракова: московские онкологи пройдут масштабное специализированное обучение - РИА Новости, 15.07.2022
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Ракова: московские онкологи пройдут масштабное специализированное обучение
Ракова: московские онкологи пройдут масштабное специализированное обучение - РИА Новости, 15.07.2022
Ракова: московские онкологи пройдут масштабное специализированное обучение
Департамент здравоохранения Москвы организовал образовательную программу для онкологов, в ходе которой столичные медики обучатся современным алгоритмам... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:34
2022-07-15T13:34
здравоохранение
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы организовал образовательную программу для онкологов, в ходе которой столичные медики обучатся современным алгоритмам маршрутизации и ведения пациентов, изучат особенности работы в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и московском городском канцер-регистре, сообщается на портале мэра столицы."В столице внедрен московский онкологический стандарт, который позволяет оказывать профильную помощь на уровне лучших мировых стандартов. Кроме того, онкология - это первое направление, в котором мы внедряем ценностно-ориентированную медицину... На базе кадрового центра депздрава мы запустили масштабную образовательную программу из 14 модулей для врачей-онкологов. Реализация программы позволит повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний в столице, а также обеспечит оказание профильной помощи в соответствии с едиными стандартами. Первым был запущен базовый модуль для врачей-онкологов всех специальностей. С июля стартовал специализированный модуль для врачей-онкоурологов", - приводятся на сайте слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что программу разработали врачи-онкологи стационарного и амбулаторного звена под руководством главного онколога департамента здравоохранения Москвы, директора Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Игоря Хатькова. Медики обучаются современным алгоритмам маршрутизации и ведения пациентов, особенностям работы в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и московском городском канцер-регистре.Добавляется также, что базовый модуль длительностью 36 часов уже прошли более 300 онкологов.
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здравоохранение, анастасия ракова , москва
13:34 15.07.2022
 

Ракова: московские онкологи пройдут масштабное специализированное обучение

© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы организовал образовательную программу для онкологов, в ходе которой столичные медики обучатся современным алгоритмам маршрутизации и ведения пациентов, изучат особенности работы в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и московском городском канцер-регистре, сообщается на портале мэра столицы.
"В столице внедрен московский онкологический стандарт, который позволяет оказывать профильную помощь на уровне лучших мировых стандартов. Кроме того, онкология - это первое направление, в котором мы внедряем ценностно-ориентированную медицину... На базе кадрового центра депздрава мы запустили масштабную образовательную программу из 14 модулей для врачей-онкологов. Реализация программы позволит повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний в столице, а также обеспечит оказание профильной помощи в соответствии с едиными стандартами. Первым был запущен базовый модуль для врачей-онкологов всех специальностей. С июля стартовал специализированный модуль для врачей-онкоурологов", - приводятся на сайте слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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Анастасия Ракова: плановая помощь остается в Москве на высоком уровне
Отмечается, что программу разработали врачи-онкологи стационарного и амбулаторного звена под руководством главного онколога департамента здравоохранения Москвы, директора Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Игоря Хатькова. Медики обучаются современным алгоритмам маршрутизации и ведения пациентов, особенностям работы в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и московском городском канцер-регистре.
Добавляется также, что базовый модуль длительностью 36 часов уже прошли более 300 онкологов.
 
ЗдравоохранениеАнастасия РаковаМосква
 
 
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