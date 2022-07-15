https://ria.ru/20220715/obstrel-1802826558.html

В ДНР за сутки от украинских обстрелов погиб один человек

В ДНР за сутки от украинских обстрелов погиб один человек - РИА Новости, 15.07.2022

В ДНР за сутки от украинских обстрелов погиб один человек

Один человек погиб и 12 пострадали в Донецкой Народной Республике в пятницу из-за обстрелов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:14

2022-07-15T18:14

2022-07-15T18:14

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Один человек погиб и 12 пострадали в Донецкой Народной Республике в пятницу из-за обстрелов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Донецкой Народной Республике погиб один человек и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр