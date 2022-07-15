https://ria.ru/20220715/obstrel-1802826558.html
В ДНР за сутки от украинских обстрелов погиб один человек
В ДНР за сутки от украинских обстрелов погиб один человек - РИА Новости, 15.07.2022
В ДНР за сутки от украинских обстрелов погиб один человек
Один человек погиб и 12 пострадали в Донецкой Народной Республике в пятницу из-за обстрелов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:14
2022-07-15T18:14
2022-07-15T18:14
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Один человек погиб и 12 пострадали в Донецкой Народной Республике в пятницу из-за обстрелов, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Донецкой Народной Республике погиб один человек и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
В ДНР за сутки от украинских обстрелов погиб один человек
В ДНР за сутки от украинских обстрелов погиб один человек, 12 пострадали