17:26 15.07.2022 (обновлено: 18:59 15.07.2022)
Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны ВСУ
Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет
© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия минометного обстрела со стороны Украины села Дроновка. 15 июля 2022
Последствия минометного обстрела со стороны Украины села Дроновка. 15 июля 2022
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов село Дроновка в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе. Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, повреждены здания школы, медпункта, Дома культуры, сельсовета, магазина. Кроме того, из-за обрыва линий электропередачи в селе нет света. Специалисты восстановят подачу в ближайшее время.
"Оценим нанесенный урон частным домовладениям и обязательно поможем селянам", — подчеркнул Старовойт.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.