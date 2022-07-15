https://ria.ru/20220715/obstrel-1802812395.html

Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны ВСУ

Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022

Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли из минометов село Дроновка в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:26

2022-07-15T17:26

2022-07-15T18:59

россия

происшествия

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов село Дроновка в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе. Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, повреждены здания школы, медпункта, Дома культуры, сельсовета, магазина. Кроме того, из-за обрыва линий электропередачи в селе нет света. Специалисты восстановят подачу в ближайшее время."Оценим нанесенный урон частным домовладениям и обязательно поможем селянам", — подчеркнул Старовойт.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220423/obstrel-1785120033.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, курская область, роман старовойт