https://ria.ru/20220715/obstrel-1802640266.html

ВСУ за десять минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую

ВСУ за десять минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую - РИА Новости, 15.07.2022

ВСУ за десять минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую

Украинские войска за 10 минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую артиллерией калибром 155 миллиметров и 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:19

2022-07-15T11:19

2022-07-15T11:24

в мире

вооруженные силы украины

ясиноватая

донецк (днр)

красногоровка

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую артиллерией калибром 155 миллиметров и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10.55 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.58 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220714/dnr-1802564442.html

ясиноватая

донецк (днр)

красногоровка

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы украины, ясиноватая, донецк (днр), красногоровка