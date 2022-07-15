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ВСУ за десять минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую - РИА Новости, 15.07.2022
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ВСУ за десять минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую
ВСУ за десять минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую - РИА Новости, 15.07.2022
ВСУ за десять минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую
Украинские войска за 10 минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую артиллерией калибром 155 миллиметров и 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:19
2022-07-15T11:24
в мире
вооруженные силы украины
ясиноватая
донецк (днр)
красногоровка
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую артиллерией калибром 155 миллиметров и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10.55 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.58 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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ясиноватая
донецк (днр)
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в мире, вооруженные силы украины, ясиноватая, донецк (днр), красногоровка
11:19 15.07.2022 (обновлено: 11:24 15.07.2022)
 
ВСУ за десять минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую

ВСУ обстреляли три района Донецка и Ясиноватую артиллерией калибра 122 и 155 миллиметра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФасад жилого дома, поврежденный в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Фасад жилого дома, поврежденный в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Фасад жилого дома, поврежденный в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли три района Донецка и Ясиноватую артиллерией калибром 155 миллиметров и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10.55 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.58 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 21:06Специальная военная операция на Украине
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В миреВооруженные силы УкраиныЯсиноватаяДонецк (ДНР)Красногоровка
 
 
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