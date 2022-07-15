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Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 15.07.2022
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Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:00
2022-07-15T10:00
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.33 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины
10:00 15.07.2022
 
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью ракетами из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.33 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяВооруженные силы Украины
 
 
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