https://ria.ru/20220715/obstrel-1802612512.html
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:00
2022-07-15T10:00
2022-07-15T10:00
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.33 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220714/dnr-1802564442.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины
Украинские боевики обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью ракетами из РСЗО "Град"