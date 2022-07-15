https://ria.ru/20220715/obstrel-1802590228.html

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.07.2022

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра

Украинские войска в 1.00 ночи обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T06:21

2022-07-15T06:21

2022-07-15T06:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

донецкая народная республика

нато

сша

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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 1.00 ночи обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, в течение следующего часа стало известно о еще двух ударах по Пантелеймоновке. В 1.30 и 1.50 по населенному пункту войска Украины выпустили в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, представительство зафиксировало в 4.30 еще два обстрела: по населенному пункту Зайцево войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а по Гольмовскому — три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220713/dnr-1802256871.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк (днр)

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, нато, сша