06:21 15.07.2022 (обновлено: 06:50 15.07.2022)
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 1.00 ночи обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Согласно данным представительства, в течение следующего часа стало известно о еще двух ударах по Пантелеймоновке. В 1.30 и 1.50 по населенному пункту войска Украины выпустили в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Кроме того, представительство зафиксировало в 4.30 еще два обстрела: по населенному пункту Зайцево войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а по Гольмовскому — три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.