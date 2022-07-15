Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/obstrel-1802590228.html
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.07.2022
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра
Украинские войска в 1.00 ночи обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T06:21
2022-07-15T06:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
донецкая народная республика
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 1.00 ночи обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, в течение следующего часа стало известно о еще двух ударах по Пантелеймоновке. В 1.30 и 1.50 по населенному пункту войска Украины выпустили в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, представительство зафиксировало в 4.30 еще два обстрела: по населенному пункту Зайцево войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а по Гольмовскому — три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220713/dnr-1802256871.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, нато, сша
06:21 15.07.2022 (обновлено: 06:50 15.07.2022)
 
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июл РИА Новости. Украинские войска в 1.00 ночи обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Согласно данным представительства, в течение следующего часа стало известно о еще двух ударах по Пантелеймоновке. В 1.30 и 1.50 по населенному пункту войска Украины выпустили в общей сложности десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Кроме того, представительство зафиксировало в 4.30 еще два обстрела: по населенному пункту Зайцево войска Украины выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, а по Гольмовскому — три снаряда калибром 152 миллиметра.
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 17:42Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал, откуда украинские военные обстреливают территорию ДНР
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала