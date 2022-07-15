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В Китае раскрыли, как США обманули Евросоюз из-за России - РИА Новости, 15.07.2022
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В Китае раскрыли, как США обманули Евросоюз из-за России
В Китае раскрыли, как США обманули Евросоюз из-за России - РИА Новости, 15.07.2022
В Китае раскрыли, как США обманули Евросоюз из-за России
После обострения кризиса на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:17
2022-07-15T22:55
сша
европа
россия
санкции в отношении россии
в мире
экономика
украина
евросоюз
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После обострения кризиса на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры, пишет китайское издание Global Times.Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван, в свою очередь, заявил, что Европейский союз уже начал задумываться, не был ли он "одурачен" США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России."Новый, седьмой пакет санкций Евросоюза может оказаться в значительной степени символическим, поскольку его члены не могут договориться по многим вопросам", — предположил директор департамента Европы Китайского института международных исследований Хунцзян Цуй.Эксперты подчеркнули, что Европа все яснее начинает осознавать, что понесет еще больший ущерб, если продолжит следовать за США и ужесточать антироссийские санкции.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802616284.html
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сша, европа, россия, санкции в отношении россии, в мире, экономика, украина, евросоюз
21:17 15.07.2022 (обновлено: 22:55 15.07.2022)
 
В Китае раскрыли, как США обманули Евросоюз из-за России

Global Times: США обманули Евросоюз, провоцируя вводить новые санкции против России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После обострения кризиса на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры, пишет китайское издание Global Times.

"По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньший ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей", — заметила журналист Сыци Цао.

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван, в свою очередь, заявил, что Европейский союз уже начал задумываться, не был ли он "одурачен" США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.
"Новый, седьмой пакет санкций Евросоюза может оказаться в значительной степени символическим, поскольку его члены не могут договориться по многим вопросам", — предположил директор департамента Европы Китайского института международных исследований Хунцзян Цуй.
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Эксперты подчеркнули, что Европа все яснее начинает осознавать, что понесет еще больший ущерб, если продолжит следовать за США и ужесточать антироссийские санкции.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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