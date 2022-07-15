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США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2022
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США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок
США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2022
США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок
Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с представителями руководства Саудовской Аравии вопросы, касающиеся обеспечения адекватного предложения нефти на... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:23
2022-07-15T23:23
цены на нефть
саудовская аравия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с представителями руководства Саудовской Аравии вопросы, касающиеся обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках."У нас состоялась позитивная дискуссия по вопросам обеспечения энергетической безопасности в мире и адекватного предложения нефти для поддержания экономического роста в мире. Начало этому будет положено вскоре. Я делаю все возможное для увеличения предложения для США", – сказал Байден на пресс-конференции в Саудовской Аравии по итогам контактов с представителями королевства.Как добавил хозяин Белого дома, саудовская сторона "осознает важность и срочность данного вопроса". "Я ожидаю увидеть новые шаги на данном направлении в ближайшие недели", - отметил Байден.
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цены на нефть, саудовская аравия, джо байден, сша
23:23 15.07.2022
 
США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок

Байден заявил, что обсудил с представителями Саудовской Аравии поставку нефти на рынок

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с представителями руководства Саудовской Аравии вопросы, касающиеся обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.
"У нас состоялась позитивная дискуссия по вопросам обеспечения энергетической безопасности в мире и адекватного предложения нефти для поддержания экономического роста в мире. Начало этому будет положено вскоре. Я делаю все возможное для увеличения предложения для США", – сказал Байден на пресс-конференции в Саудовской Аравии по итогам контактов с представителями королевства.
Как добавил хозяин Белого дома, саудовская сторона "осознает важность и срочность данного вопроса". "Я ожидаю увидеть новые шаги на данном направлении в ближайшие недели", - отметил Байден.
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