https://ria.ru/20220715/neft-1802879730.html

США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок

США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2022

США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с представителями руководства Саудовской Аравии вопросы, касающиеся обеспечения адекватного предложения нефти на... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:23

2022-07-15T23:23

2022-07-15T23:23

цены на нефть

саудовская аравия

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с представителями руководства Саудовской Аравии вопросы, касающиеся обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках."У нас состоялась позитивная дискуссия по вопросам обеспечения энергетической безопасности в мире и адекватного предложения нефти для поддержания экономического роста в мире. Начало этому будет положено вскоре. Я делаю все возможное для увеличения предложения для США", – сказал Байден на пресс-конференции в Саудовской Аравии по итогам контактов с представителями королевства.Как добавил хозяин Белого дома, саудовская сторона "осознает важность и срочность данного вопроса". "Я ожидаю увидеть новые шаги на данном направлении в ближайшие недели", - отметил Байден.

https://ria.ru/20220714/neft-1802578383.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, саудовская аравия, джо байден, сша