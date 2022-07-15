https://ria.ru/20220715/neft-1802879730.html
США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок
США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок - РИА Новости, 15.07.2022
США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок
Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с представителями руководства Саудовской Аравии вопросы, касающиеся обеспечения адекватного предложения нефти на... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:23
2022-07-15T23:23
2022-07-15T23:23
цены на нефть
саудовская аравия
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e68c495f6502287a5ea803cd85aa9fe3.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с представителями руководства Саудовской Аравии вопросы, касающиеся обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках."У нас состоялась позитивная дискуссия по вопросам обеспечения энергетической безопасности в мире и адекватного предложения нефти для поддержания экономического роста в мире. Начало этому будет положено вскоре. Я делаю все возможное для увеличения предложения для США", – сказал Байден на пресс-конференции в Саудовской Аравии по итогам контактов с представителями королевства.Как добавил хозяин Белого дома, саудовская сторона "осознает важность и срочность данного вопроса". "Я ожидаю увидеть новые шаги на данном направлении в ближайшие недели", - отметил Байден.
https://ria.ru/20220714/neft-1802578383.html
саудовская аравия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:425:2163:2048_1920x0_80_0_0_582446cf33c441c7a92ed1fc8e19a3eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, саудовская аравия, джо байден, сша
США и Саудовская Аравия обсудили вопрос поставок нефти на мировой рынок
Байден заявил, что обсудил с представителями Саудовской Аравии поставку нефти на рынок