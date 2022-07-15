https://ria.ru/20220715/neft-1802872773.html

В Ливии рассказали о планах довести добычу нефти до прежнего уровня

В Ливии рассказали о планах довести добычу нефти до прежнего уровня - РИА Новости, 15.07.2022

В Ливии рассказали о планах довести добычу нефти до прежнего уровня

Назначенный правительством в Триполи новый глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Фархат Бенгдара заявил о планах довести добычу нефти до уровня,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:48

2022-07-15T21:48

2022-07-15T21:48

цены на нефть

ливия

триполи

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КАИР, 15 июл - РИА Новости. Назначенный правительством в Триполи новый глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Фархат Бенгдара заявил о планах довести добычу нефти до уровня, предшествующему блокировке месторождений со стороны протестующих.Бенгдара в пятницу вечером после переговоров с влиятельными представителями племен востока Ливии объявил о снятии форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов страны.Правительство национального единства Ливии заявило в четверг о смене многолетнего главы Национальной нефтяной корпорации Мустафы Саналлы. По словам Саналлы, смена руководства произошла под угрозой оружия. Он заявил, что не намерен передавать управление компанией назначенному ПНЕ руководителю.Ливийская национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор также действовал с апреля по 13 июля в нефтеналивных портах Брега и Зувейтина.По данным ряда ливийских СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, которые потребовали от главы ПНЕ Абдельхамида Дбейбы передать власть недавно избранному парламентом главе нового ливийского кабмина Фатхи Башаге. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирте.Ранее NOC заявляла, что средний уровень нефтедобычи в Ливии в 2021 году составил 1,2 миллиона баррелей в день, что обеспечило рост экспорта нефти на 310% по сравнению с уровнем 2020 года.

https://ria.ru/20220715/neft-1802866112.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, ливия, триполи