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Bloomberg раскрыло план России по противодействию нефтяной инициативе G7 - РИА Новости, 15.07.2022
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Bloomberg раскрыло план России по противодействию нефтяной инициативе G7
Bloomberg раскрыло план России по противодействию нефтяной инициативе G7 - РИА Новости, 15.07.2022
Bloomberg раскрыло план России по противодействию нефтяной инициативе G7
В России планируют создать собственный эталонный сорт нефти, с помощью которого Москва сможет противостоять попыткам Запада ударить по ее доходам, пишет... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T02:53
2022-07-15T10:18
экономика
цены на нефть
россия
g7
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России планируют создать собственный эталонный сорт нефти, с помощью которого Москва сможет противостоять попыткам Запада ударить по ее доходам, пишет Bloomberg.Издание утверждает, что ознакомилось с документом, согласно которому ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе."Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года", — отмечает агентство.При этом подчеркивается, что инициатива находится "на ранней стадии".Неназванные собеседники Bloomberg в Москве подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти, отметив, что это позволит бороться с внешним давлением, и напомнили о нефтяных инициативах G7.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем введения эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы бюджета.В конце июня страны "Большой семерки" договорились рассмотреть вопрос об установлении "потолка цен" на российскую нефть. В Москве эти планы назвали очередным элементом психологической войны и отметили, что они могут привести только к росту цен на нефтяном рынке.
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экономика, цены на нефть, россия, g7, санкции в отношении россии, в мире
02:53 15.07.2022 (обновлено: 10:18 15.07.2022)
 
Bloomberg раскрыло план России по противодействию нефтяной инициативе G7

Bloomberg заявило о намерении России создать свой эталонный сорт нефти для контроля цены

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России планируют создать собственный эталонный сорт нефти, с помощью которого Москва сможет противостоять попыткам Запада ударить по ее доходам, пишет Bloomberg.

"Правительство России разработало план создания национального эталона нефти в следующем году, так как оно стремится защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну", — говорится в публикации.

Издание утверждает, что ознакомилось с документом, согласно которому ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.
"Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года", — отмечает агентство.
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При этом подчеркивается, что инициатива находится "на ранней стадии".
Неназванные собеседники Bloomberg в Москве подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти, отметив, что это позволит бороться с внешним давлением, и напомнили о нефтяных инициативах G7.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем введения эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы бюджета.
В конце июня страны "Большой семерки" договорились рассмотреть вопрос об установлении "потолка цен" на российскую нефть. В Москве эти планы назвали очередным элементом психологической войны и отметили, что они могут привести только к росту цен на нефтяном рынке.
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