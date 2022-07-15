https://ria.ru/20220715/nato-1802856811.html
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс - РИА Новости, 15.07.2022
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
Пятнадцать из тридцати стран НАТО ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщила в пятницу глава шведского МИД... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T20:03
2022-07-15T20:03
2022-07-15T20:03
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
нато
швеция
россия
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ЦЮРИХ, 15 июл - РИА Новости. Пятнадцать из тридцати стран НАТО ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщила в пятницу глава шведского МИД Анн Линде.Протокол о вступлении двух стран в НАТО уже ратифицировали Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Великобритания, Эстония, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Латвия, Хорватия и Словения.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220705/nato-1800496691.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, нато, швеция, россия
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
Линде: пятнадцать стран НАТО ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в альянс