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Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс - РИА Новости, 15.07.2022
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Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс - РИА Новости, 15.07.2022
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
Пятнадцать из тридцати стран НАТО ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщила в пятницу глава шведского МИД... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T20:03
2022-07-15T20:03
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
нато
швеция
россия
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ЦЮРИХ, 15 июл - РИА Новости. Пятнадцать из тридцати стран НАТО ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщила в пятницу глава шведского МИД Анн Линде.Протокол о вступлении двух стран в НАТО уже ратифицировали Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Великобритания, Эстония, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Латвия, Хорватия и Словения.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, нато, швеция, россия
20:03 15.07.2022
 
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс

Линде: пятнадцать стран НАТО ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в альянс

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 15 июл - РИА Новости. Пятнадцать из тридцати стран НАТО ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщила в пятницу глава шведского МИД Анн Линде.
"Сегодня половина членов НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 (государствам) за ратификацию", - написала Линде в своем Twitter.
Протокол о вступлении двух стран в НАТО уже ратифицировали Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Великобритания, Эстония, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Латвия, Хорватия и Словения.
Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 18:34
Китайский эксперт оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФинляндияНАТОШвецияРоссия
 
 
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