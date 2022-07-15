https://ria.ru/20220715/naemnik-1802811484.html
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти наемника в ДНР
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти наемника в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти наемника в ДНР
МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти в ДНР британского наемника, говорится в заявлении,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:23
2022-07-15T17:23
2022-07-15T17:28
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти в ДНР британского наемника, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства."Министерство иностранных дел вызвало посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность Великобритании сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях", - сказано там.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на родине".
https://ria.ru/20220715/naemnik-1802794544.html
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в мире, великобритания, дарья морозова, донецкая народная республика, россия, андрей келин
17:23 15.07.2022 (обновлено: 17:28 15.07.2022)
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти наемника в ДНР
МИД Британии вызвал посла России Келина из-за смерти наемника Пола Ури в ДНР