16:53 15.07.2022 (обновлено: 17:25 15.07.2022)
МИД ДНР заявил, что умерший в плену британский наемник не был комбатантом
МИД ДНР заявил, что умерший в плену британский наемник Ури не был комбатантом
Баннер в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британец Пол Ури, скончавшийся в плену в ДНР, не обладал статусом комбатанта и подлежал осуждению, заявила в эфире телеканала "Россия 24" министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на Родине".
"Что можно сказать, если по отношению к такой деятельности употребляют термин "гуманитарная"? Здесь, видимо, надо совсем как-то менять представление официальных властей Британии, что же на самом деле является гуманитарным. И является ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и обучение людей, которые должны убивать других людей", - заявила Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".
"Это похоже на конкретно наемничество, то есть вряд ли он был направлен официальными властями Великобритании, но тем не менее, это наемник, то есть человек, который не является в соответствии с Женевскими Конвенциями, в частности, с дополнительным протоколом, не обладает статусом комбатанта, соответственно не может быть и военнопленным, то есть не может обладать таким статусом. Он подлежит осуждению и рассмотрению его дела в соответствии с национальным законодательством, то есть законодательством ДНР, там где он попал во власть противоборствующей стороны, против которой он боролся", - сказала министр. Она также подчеркнула, что британский гражданин проводил еще вербовочную работу, а также обучал других наемников. "Он действительно был не простым наемником, а тем человеком, который вербовал и обучал наемников", - отметила Никонорова.
"Обращение к Российской Федерации, ну, Российская Федерация что может сделать в этом случае? Точно так же официальными каналами обратиться к нам и уточнить какую-то информацию", - отметила министр. "Мы, в принципе, открыты, мы такую информацию предоставим, но это, опять-таки, через некие дополнительные каналы. Ну, пожалуйста, если Великобритания таким образом заботится о своих подданных, то что ж тут можно поделать", - добавила она.
"Что касается каких-либо официальных обращений по поводу этого наемника или каких-либо иных наемников Великобритании, их не было и их нет", - сказала министр.
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