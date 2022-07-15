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МИД ДНР заявил, что умерший в плену британский наемник не был комбатантом - РИА Новости, 15.07.2022
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https://ria.ru/20220715/naemnik-1802794544.html
МИД ДНР заявил, что умерший в плену британский наемник не был комбатантом
МИД ДНР заявил, что умерший в плену британский наемник не был комбатантом - РИА Новости, 15.07.2022
МИД ДНР заявил, что умерший в плену британский наемник не был комбатантом
Британец Пол Ури, скончавшийся в плену в ДНР, не обладал статусом комбатанта и подлежал осуждению, заявила в эфире телеканала "Россия 24" министр иностранных... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:53
2022-07-15T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
великобритания
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британец Пол Ури, скончавшийся в плену в ДНР, не обладал статусом комбатанта и подлежал осуждению, заявила в эфире телеканала "Россия 24" министр иностранных дел республики Наталья Никонорова. Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на Родине"."Что можно сказать, если по отношению к такой деятельности употребляют термин "гуманитарная"? Здесь, видимо, надо совсем как-то менять представление официальных властей Британии, что же на самом деле является гуманитарным. И является ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и обучение людей, которые должны убивать других людей", - заявила Никонорова в эфире телеканала "Россия 24"."Это похоже на конкретно наемничество, то есть вряд ли он был направлен официальными властями Великобритании, но тем не менее, это наемник, то есть человек, который не является в соответствии с Женевскими Конвенциями, в частности, с дополнительным протоколом, не обладает статусом комбатанта, соответственно не может быть и военнопленным, то есть не может обладать таким статусом. Он подлежит осуждению и рассмотрению его дела в соответствии с национальным законодательством, то есть законодательством ДНР, там где он попал во власть противоборствующей стороны, против которой он боролся", - сказала министр. Она также подчеркнула, что британский гражданин проводил еще вербовочную работу, а также обучал других наемников. "Он действительно был не простым наемником, а тем человеком, который вербовал и обучал наемников", - отметила Никонорова."Обращение к Российской Федерации, ну, Российская Федерация что может сделать в этом случае? Точно так же официальными каналами обратиться к нам и уточнить какую-то информацию", - отметила министр. "Мы, в принципе, открыты, мы такую информацию предоставим, но это, опять-таки, через некие дополнительные каналы. Ну, пожалуйста, если Великобритания таким образом заботится о своих подданных, то что ж тут можно поделать", - добавила она."Что касается каких-либо официальных обращений по поводу этого наемника или каких-либо иных наемников Великобритании, их не было и их нет", - сказала министр.
https://ria.ru/20220712/naemnik-1801907315.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, великобритания, россия, украина, вооруженные силы украины
16:53 15.07.2022 (обновлено: 17:25 15.07.2022)
 
МИД ДНР заявил, что умерший в плену британский наемник не был комбатантом

МИД ДНР заявил, что умерший в плену британский наемник Ури не был комбатантом

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британец Пол Ури, скончавшийся в плену в ДНР, не обладал статусом комбатанта и подлежал осуждению, заявила в эфире телеканала "Россия 24" министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на Родине".
"Что можно сказать, если по отношению к такой деятельности употребляют термин "гуманитарная"? Здесь, видимо, надо совсем как-то менять представление официальных властей Британии, что же на самом деле является гуманитарным. И является ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и обучение людей, которые должны убивать других людей", - заявила Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".
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"Это похоже на конкретно наемничество, то есть вряд ли он был направлен официальными властями Великобритании, но тем не менее, это наемник, то есть человек, который не является в соответствии с Женевскими Конвенциями, в частности, с дополнительным протоколом, не обладает статусом комбатанта, соответственно не может быть и военнопленным, то есть не может обладать таким статусом. Он подлежит осуждению и рассмотрению его дела в соответствии с национальным законодательством, то есть законодательством ДНР, там где он попал во власть противоборствующей стороны, против которой он боролся", - сказала министр. Она также подчеркнула, что британский гражданин проводил еще вербовочную работу, а также обучал других наемников. "Он действительно был не простым наемником, а тем человеком, который вербовал и обучал наемников", - отметила Никонорова.
"Обращение к Российской Федерации, ну, Российская Федерация что может сделать в этом случае? Точно так же официальными каналами обратиться к нам и уточнить какую-то информацию", - отметила министр. "Мы, в принципе, открыты, мы такую информацию предоставим, но это, опять-таки, через некие дополнительные каналы. Ну, пожалуйста, если Великобритания таким образом заботится о своих подданных, то что ж тут можно поделать", - добавила она.
"Что касается каких-либо официальных обращений по поводу этого наемника или каких-либо иных наемников Великобритании, их не было и их нет", - сказала министр.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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