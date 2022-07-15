https://ria.ru/20220715/naemnik-1802725533.html

Британский МИД проверяет данные о смерти наемника в ДНР

Британский МИД проверяет данные о смерти наемника в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022

Британский МИД проверяет данные о смерти наемника в ДНР

МИД Британии "срочно проверяет" сообщения о смерти британского наемника Пола Ури в плену в ДНР, информирует телеканал Sky News со ссылкой на офис премьера... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:37

2022-07-15T14:37

2022-07-15T14:49

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

дарья морозова

украина

афганистан

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МИД Британии "срочно проверяет" сообщения о смерти британского наемника Пола Ури в плену в ДНР, информирует телеканал Sky News со ссылкой на офис премьера Британии.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине."Представитель канцелярии премьера Британии заявил, что МИД "срочно проверяет" сообщения, добавив, что "наши мысли с его семьей и друзьями", - передает телеканал.В офисе британского премьера, по данным телеканала itv, назвали сообщения о смерти Ури "тревожными".Мать скончавшегося наемника Линда Ури заявила, что она "абсолютно потрясена" произошедшим, сообщает Sky News. По данным телеканала, семья получила информацию о смерти Ури от МИД Британии.По данным Морозовой, Ури был профессиональным военным. Он принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине, руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины. Ури был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.

https://ria.ru/20220712/naemnik-1801914146.html

https://ria.ru/20220713/donbass-1802193491.html

донецкая народная республика

украина

афганистан

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в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, украина, афганистан, ситуация в днр и лнр