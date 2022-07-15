https://ria.ru/20220715/muzyka-1802693556.html

В горном парке Карелии открывается международный музыкальный фестиваль

В горном парке Карелии открывается международный музыкальный фестиваль - РИА Новости, 15.07.2022

В горном парке Карелии открывается международный музыкальный фестиваль

В Карелии в горном парке Рускеала в шестой раз стартует международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:30

2022-07-15T13:30

2022-07-15T13:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. В Карелии в горном парке Рускеала в шестой раз стартует международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, сообщили организаторы мероприятия.В этом году мероприятие, которое продлится два дня, удивит слушателей уникальной программой: горловым пением и кубинским джазом, а также знаменитыми именами – приедут Юрий Башмет и Михаил Пореченков.Ежегодно фестиваль собирает несколько тысяч любителей музыки на природных площадках парка, которые превращаются в концертные залы под открытым небом. Программа подготовлена Карельской государственной филармонией.Первый день фестиваля пройдет в обрамлении Итальянского карьера парка. А 16 июля будут задействованы все площадки, которыми располагает Рускеала.

https://ria.ru/20220715/kpop-1802468147.html

республика карелия

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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