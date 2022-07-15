https://ria.ru/20220715/muzyka-1802693556.html
В горном парке Карелии открывается международный музыкальный фестиваль
В горном парке Карелии открывается международный музыкальный фестиваль - РИА Новости, 15.07.2022
В горном парке Карелии открывается международный музыкальный фестиваль
В Карелии в горном парке Рускеала в шестой раз стартует международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:30
2022-07-15T13:30
2022-07-15T13:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. В Карелии в горном парке Рускеала в шестой раз стартует международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, сообщили организаторы мероприятия.В этом году мероприятие, которое продлится два дня, удивит слушателей уникальной программой: горловым пением и кубинским джазом, а также знаменитыми именами – приедут Юрий Башмет и Михаил Пореченков.Ежегодно фестиваль собирает несколько тысяч любителей музыки на природных площадках парка, которые превращаются в концертные залы под открытым небом. Программа подготовлена Карельской государственной филармонией.Первый день фестиваля пройдет в обрамлении Итальянского карьера парка. А 16 июля будут задействованы все площадки, которыми располагает Рускеала.
https://ria.ru/20220715/kpop-1802468147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, культура, новости культуры, юрий башмет, михаил пореченков, музыка, республика карелия
13:30 15.07.2022 (обновлено: 13:35 15.07.2022)
В горном парке Карелии открывается международный музыкальный фестиваль
Международный музыкальный фестиваль пройдет в Карелии в горном парке Рускеала 15-16 июля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. В Карелии в горном парке Рускеала в шестой раз стартует международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, сообщили организаторы мероприятия.
В этом году мероприятие, которое продлится два дня, удивит слушателей уникальной программой: горловым пением и кубинским джазом, а также знаменитыми именами – приедут Юрий Башмет и Михаил Пореченков.
Ежегодно фестиваль собирает несколько тысяч любителей музыки на природных площадках парка, которые превращаются в концертные залы под открытым небом. Программа подготовлена Карельской государственной филармонией.
Первый день фестиваля пройдет в обрамлении Итальянского карьера парка. А 16 июля будут задействованы все площадки, которыми располагает Рускеала.