https://ria.ru/20220715/moshennitsa-1802736399.html

"Пресс-секретарь" иностранных наемников на Украине оказалась мошенницей

"Пресс-секретарь" иностранных наемников на Украине оказалась мошенницей - РИА Новости, 15.07.2022

"Пресс-секретарь" иностранных наемников на Украине оказалась мошенницей

Новый "пресс-секретарь" иностранных наемников на Украине Эмеше Файк оказалась разыскиваемой мошенницей из Австралии, сообщила в пятницу газета Daily Mail. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:57

2022-07-15T14:57

2022-07-15T15:30

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Новый "пресс-секретарь" иностранных наемников на Украине Эмеше Файк оказалась разыскиваемой мошенницей из Австралии, сообщила в пятницу газета Daily Mail.В прошлом женщина неоднократно обвинялась в мошенничестве, а именно в отправке поддельных квитанций об оплате, пишет издание.Отмечается, что Файк с позывным "сойка-пересмешница" 1 июля была назначена на должность "директора по связям с общественностью" приехавших воевать на Украину иностранцев. В тот же день она выступила на пресс-конференции в Харькове, однако не упомянула о своем прошлом, говорится в статье. Позднее девушка появилась на пропагандистском фото "иностранного легиона" в военной форме и со штурмовой винтовкой в руках.Согласно документам, добытым газетой, Файк присоединилась к одному из подразделений наемников 8 апреля. В документах она указала свое настоящее имя и адрес в Лиссабоне, вместо другого португальского региона - Мадейры, где она проживала до бегства на Украину, пишет газета. Один из членов ее подразделения сообщил, что, по словам Файк, до приезда на Украину она якобы жила в пентхаусе в Португалии и работала в компании Apple и с ООН, получая в месяц 10 тысяч евро.Издание отмечает, что разоблачение прошлых скандалов шокировало "сослуживцев" Файк, и теперь мотивы её пребывания на Украине "поставлены под сомнение".Как выяснила австралийская газета, в прошлом Файк неоднократно обвинялась в отправке скриншотов поддельных квитанций об оплате. Таким образом она отправила продюсеру австралийского реалити-шоу The Block, в котором она принимала участие, поддельную информацию о банковских переводах со своего счета, чтобы подтвердить оплату в 4,2 миллиона долларов за дом, победивший в шоу. Когда выяснилось, что деньги не пришли, она обвинила своего адвоката, имя которого она не назвала, и позднее сбежала в Европу. После этого она поселилась на Мадейре под новым именем Абигель Фукс. По такой же схеме она обманывала своего бойфренда, а также хозяина квартиры, которую снимала, присылая ему поддельные скриншоты об оплате аренды. После того как скандал попал в австралийские СМИ, еще двое человек заявили, что девушка проделала то же самое и с ними.Сама Файк отказалась отвечать на вопросы издания, заявив, что не имеет ничего из того, что ей не принадлежит. Она также отрицала, что покинула Австралию из-за проблем с законом, обвинив своего бойфренда в том, что он связался со СМИ, чтобы надавить на нее.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802652344.html

https://ria.ru/20220711/terroristy-1801833037.html

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801750169.html

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