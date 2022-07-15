14:57 15.07.2022 (обновлено: 15:30 15.07.2022)
"Пресс-секретарь" иностранных наемников на Украине оказалась мошенницей
Daily Mail: новая "пресс-секретарь" иностранных наемников Украины оказалась мошенницей
© Фото : @emese.fajk.5Эмеше Файк
© Фото : @emese.fajk.5
Эмеше Файк
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Новый "пресс-секретарь" иностранных наемников на Украине Эмеше Файк оказалась разыскиваемой мошенницей из Австралии, сообщила в пятницу газета Daily Mail.
В прошлом женщина неоднократно обвинялась в мошенничестве, а именно в отправке поддельных квитанций об оплате, пишет издание.
Отмечается, что Файк с позывным "сойка-пересмешница" 1 июля была назначена на должность "директора по связям с общественностью" приехавших воевать на Украину иностранцев. В тот же день она выступила на пресс-конференции в Харькове, однако не упомянула о своем прошлом, говорится в статье. Позднее девушка появилась на пропагандистском фото "иностранного легиона" в военной форме и со штурмовой винтовкой в руках.
Согласно документам, добытым газетой, Файк присоединилась к одному из подразделений наемников 8 апреля. В документах она указала свое настоящее имя и адрес в Лиссабоне, вместо другого португальского региона - Мадейры, где она проживала до бегства на Украину, пишет газета. Один из членов ее подразделения сообщил, что, по словам Файк, до приезда на Украину она якобы жила в пентхаусе в Португалии и работала в компании Apple и с ООН, получая в месяц 10 тысяч евро.
Издание отмечает, что разоблачение прошлых скандалов шокировало "сослуживцев" Файк, и теперь мотивы её пребывания на Украине "поставлены под сомнение".
Как выяснила австралийская газета, в прошлом Файк неоднократно обвинялась в отправке скриншотов поддельных квитанций об оплате. Таким образом она отправила продюсеру австралийского реалити-шоу The Block, в котором она принимала участие, поддельную информацию о банковских переводах со своего счета, чтобы подтвердить оплату в 4,2 миллиона долларов за дом, победивший в шоу. Когда выяснилось, что деньги не пришли, она обвинила своего адвоката, имя которого она не назвала, и позднее сбежала в Европу. После этого она поселилась на Мадейре под новым именем Абигель Фукс. По такой же схеме она обманывала своего бойфренда, а также хозяина квартиры, которую снимала, присылая ему поддельные скриншоты об оплате аренды. После того как скандал попал в австралийские СМИ, еще двое человек заявили, что девушка проделала то же самое и с ними.
Сама Файк отказалась отвечать на вопросы издания, заявив, что не имеет ничего из того, что ей не принадлежит. Она также отрицала, что покинула Австралию из-за проблем с законом, обвинив своего бойфренда в том, что он связался со СМИ, чтобы надавить на нее.