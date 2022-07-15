https://ria.ru/20220715/moldaviya-1802867762.html
Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа
Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа - РИА Новости, 15.07.2022
Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа
Молдавия не останется без газа зимой, правительство республики занимается поиском альтернативных поставок, заявил в пятницу спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:07
2022-07-15T21:07
2022-07-15T21:07
экономика
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газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Молдавия не останется без газа зимой, правительство республики занимается поиском альтернативных поставок, заявил в пятницу спикер парламента Игорь Гросу.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиска альтернативных источников поставок."Ситуация в стране сложная, но газ в стране будет, правительство активно ведет переговоры с европейскими и другими партнерами по вопросу альтернативных поставок. Разумеется, от российского газа мы не откажемся, продолжим переговоры и с "Газпромом" через "Молдовагаз". Но и будем стремиться к диверсификации", - заявил в пятницу молдавский спикер в эфире кишинёвского телеканала TVR, финансируемого правительством Румынии.Гросу также сообщил, что ситуация на рынке электроэнергии немного лучше. По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы Молдавия покупала электричество на Молдавской ГРЭС в Приднестровье, если будет приемлемая цена."Если возникнут трудности, то обратимся к украинскому рынку, там есть достаточные объёмы", - заявил Гросу.В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.Власти страны в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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экономика, молдавия, румыния, газпром, молдовагаз, энергоатом
Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа
Спикер парламента Гросу: Молдавия ищет альтернативные поставки газа
КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Молдавия не останется без газа зимой, правительство республики занимается поиском альтернативных поставок, заявил в пятницу спикер парламента Игорь Гросу.
Ранее вице-премьер Молдавии
Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиска альтернативных источников поставок.
"Ситуация в стране сложная, но газ в стране будет, правительство активно ведет переговоры с европейскими и другими партнерами по вопросу альтернативных поставок. Разумеется, от российского газа мы не откажемся, продолжим переговоры и с "Газпромом
" через "Молдовагаз
". Но и будем стремиться к диверсификации", - заявил в пятницу молдавский спикер в эфире кишинёвского телеканала TVR, финансируемого правительством Румынии
.
Гросу также сообщил, что ситуация на рынке электроэнергии немного лучше. По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы Молдавия покупала электричество на Молдавской ГРЭС в Приднестровье, если будет приемлемая цена.
"Если возникнут трудности, то обратимся к украинскому рынку, там есть достаточные объёмы", - заявил Гросу.
В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского "Энергоатома
" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.
Власти страны в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.