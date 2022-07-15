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Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа - РИА Новости, 15.07.2022
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Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа
Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа - РИА Новости, 15.07.2022
Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа
Молдавия не останется без газа зимой, правительство республики занимается поиском альтернативных поставок, заявил в пятницу спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:07
2022-07-15T21:07
экономика
молдавия
румыния
газпром
молдовагаз
энергоатом
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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Молдавия не останется без газа зимой, правительство республики занимается поиском альтернативных поставок, заявил в пятницу спикер парламента Игорь Гросу.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиска альтернативных источников поставок."Ситуация в стране сложная, но газ в стране будет, правительство активно ведет переговоры с европейскими и другими партнерами по вопросу альтернативных поставок. Разумеется, от российского газа мы не откажемся, продолжим переговоры и с "Газпромом" через "Молдовагаз". Но и будем стремиться к диверсификации", - заявил в пятницу молдавский спикер в эфире кишинёвского телеканала TVR, финансируемого правительством Румынии.Гросу также сообщил, что ситуация на рынке электроэнергии немного лучше. По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы Молдавия покупала электричество на Молдавской ГРЭС в Приднестровье, если будет приемлемая цена."Если возникнут трудности, то обратимся к украинскому рынку, там есть достаточные объёмы", - заявил Гросу.В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.Власти страны в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220715/dodon-1802838907.html
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экономика, молдавия, румыния, газпром, молдовагаз, энергоатом
21:07 15.07.2022
 
Правительство Молдавии занято поиском альтернативных поставок газа

Спикер парламента Гросу: Молдавия ищет альтернативные поставки газа

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Молдавия не останется без газа зимой, правительство республики занимается поиском альтернативных поставок, заявил в пятницу спикер парламента Игорь Гросу.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиска альтернативных источников поставок.
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"Ситуация в стране сложная, но газ в стране будет, правительство активно ведет переговоры с европейскими и другими партнерами по вопросу альтернативных поставок. Разумеется, от российского газа мы не откажемся, продолжим переговоры и с "Газпромом" через "Молдовагаз". Но и будем стремиться к диверсификации", - заявил в пятницу молдавский спикер в эфире кишинёвского телеканала TVR, финансируемого правительством Румынии.
Гросу также сообщил, что ситуация на рынке электроэнергии немного лучше. По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы Молдавия покупала электричество на Молдавской ГРЭС в Приднестровье, если будет приемлемая цена.
"Если возникнут трудности, то обратимся к украинскому рынку, там есть достаточные объёмы", - заявил Гросу.
В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% - у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.
Власти страны в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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ЭкономикаМолдавияРумынияГазпромМолдовагазЭнергоатом
 
 
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