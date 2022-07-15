https://ria.ru/20220715/moldaviya-1802835121.html
Додон спрогнозировал политический кризис в Молдавии
Додон спрогнозировал политический кризис в Молдавии - РИА Новости, 15.07.2022
Додон спрогнозировал политический кризис в Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон спрогнозировал политический кризис в стране и необходимость досрочного проведения парламентских и президентских выборов. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:43
2022-07-15T18:43
2022-07-15T18:47
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон спрогнозировал политический кризис в стране и необходимость досрочного проведения парламентских и президентских выборов."Ситуация очень сложная, и она будет ухудшаться из-за политической некомпетентности этой власти, из-за того, что они пытаются играть в геополитику на стороне Запада против России", - сказал Додон в интервью "России 24".Он подчеркнул, что велика вероятность проведения выборов досрочно."Есть ли шанс у них удержаться? Я думаю, что шансов очень мало, я думаю, что будет правительственный кризис. Я думаю, вероятность, что дойдем до досрочных парламентских и президентских выборов, это реальная перспектива", - подчеркнул Додон.
https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
18:43 15.07.2022 (обновлено: 18:47 15.07.2022)
Додон спрогнозировал политический кризис в Молдавии
Додон заявил, что ситуация в Молдавии дойдет до кризиса власти и досрочных выборов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон спрогнозировал
политический кризис в стране и необходимость досрочного проведения парламентских и президентских выборов.
"Ситуация очень сложная, и она будет ухудшаться из-за политической некомпетентности этой власти, из-за того, что они пытаются играть в геополитику на стороне Запада против России", - сказал Додон в интервью "России 24".
Он подчеркнул, что велика вероятность проведения выборов досрочно.
"Есть ли шанс у них удержаться? Я думаю, что шансов очень мало, я думаю, что будет правительственный кризис. Я думаю, вероятность, что дойдем до досрочных парламентских и президентских выборов, это реальная перспектива", - подчеркнул Додон.