https://ria.ru/20220715/moldaviya-1802835121.html

Додон спрогнозировал политический кризис в Молдавии

Додон спрогнозировал политический кризис в Молдавии - РИА Новости, 15.07.2022

Додон спрогнозировал политический кризис в Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон спрогнозировал политический кризис в стране и необходимость досрочного проведения парламентских и президентских выборов. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:43

2022-07-15T18:43

2022-07-15T18:47

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон спрогнозировал политический кризис в стране и необходимость досрочного проведения парламентских и президентских выборов."Ситуация очень сложная, и она будет ухудшаться из-за политической некомпетентности этой власти, из-за того, что они пытаются играть в геополитику на стороне Запада против России", - сказал Додон в интервью "России 24".Он подчеркнул, что велика вероятность проведения выборов досрочно."Есть ли шанс у них удержаться? Я думаю, что шансов очень мало, я думаю, что будет правительственный кризис. Я думаю, вероятность, что дойдем до досрочных парламентских и президентских выборов, это реальная перспектива", - подчеркнул Додон.

https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html

молдавия

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Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду