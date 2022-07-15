https://ria.ru/20220715/mks-1802766176.html

В "Роскосмосе" рассказали, когда Анна Кикина полетит на МКС

В "Роскосмосе" рассказали, когда Анна Кикина полетит на МКС - РИА Новости, 15.07.2022

В "Роскосмосе" рассказали, когда Анна Кикина полетит на МКС

"Роскосмос" и НАСА приняли окончательное решение о полете осенью к МКС единственной девушки в российском отряде космонавтов Анны Кикиной на американском корабле РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:09

2022-07-15T16:09

2022-07-15T16:10

россия

анна кикина

байконур (город)

канаверал

роскосмос

наса

dragon spacex

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА приняли окончательное решение о полете осенью к МКС единственной девушки в российском отряде космонавтов Анны Кикиной на американском корабле Crew Dragon и американца Франсиско Рубио - на "Союзе МС-22", сообщили в госкорпорации."В состав основного экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5, запуск которого запланирован осенью 2022 года с мыса Канаверал, вошли астронавты NASA Николь Мэнн (командир), Джош Кассада (пилот), астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката (специалист миссии-1) и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина (специалист миссии-2)", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Отмечается, что в состав основного экипажа "Союза МС-22", запуск которого запланирован на 21 сентября с Байконура, вошли космонавты Сергей Прокопьев в роли командира и бортинженер Дмитрий Петелин, а также Рубио, который будет вторым бортинженером.Для полета Кикиной на новом американском корабле Crew Dragon необходимо было возобновление перекрестных полетов Россией и США. Соответствующее соглашение было подписано "Роскосмосом" и НАСА 14 июля.

https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html

россия

байконур (город)

канаверал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, анна кикина, байконур (город), канаверал, роскосмос, наса, dragon spacex