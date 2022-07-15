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В Ереване стартовал митинг армянской оппозиции - РИА Новости, 15.07.2022
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В Ереване стартовал митинг армянской оппозиции
В Ереване стартовал митинг армянской оппозиции - РИА Новости, 15.07.2022
В Ереване стартовал митинг армянской оппозиции
Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, начался в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:43
2022-07-15T20:48
в мире
армен григорян
ереван
франция
армения
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ЕРЕВАН, 15 июл-РИА Новости. Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, начался в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты собрались на площади Франции, где ранее функционировал палаточный лагерь оппозиции. Ожидается, что после митинга протестующие пройдут шествием по центральным улицам Еревана.Сегодняшняя акция пройдет на фоне сообщения о кончине во время судебного заседания находившегося под арестом кинопродюсера Армена Григоряна, который также участвовал в акциях протеста. Участники митинга почтили его память минутой молчания.Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220609/armeniya-1794327274.html
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в мире, армен григорян, ереван, франция, армения
19:43 15.07.2022 (обновлено: 20:48 15.07.2022)
 
В Ереване стартовал митинг армянской оппозиции

В Ереване начался очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки Пашиняна

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции, посвященного умершему кинопродюсеру Армену Григоряну в рамках акции "Сопротивление" на площади Франции в Еревaне
Участники митинга оппозиции, посвященного умершему кинопродюсеру Армену Григоряну в рамках акции Сопротивление на площади Франции в Еревaне - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники митинга оппозиции, посвященного умершему кинопродюсеру Армену Григоряну в рамках акции "Сопротивление" на площади Франции в Еревaне
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 июл-РИА Новости. Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, начался в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты собрались на площади Франции, где ранее функционировал палаточный лагерь оппозиции. Ожидается, что после митинга протестующие пройдут шествием по центральным улицам Еревана.
Сегодняшняя акция пройдет на фоне сообщения о кончине во время судебного заседания находившегося под арестом кинопродюсера Армена Григоряна, который также участвовал в акциях протеста. Участники митинга почтили его память минутой молчания.
Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 16:31
Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров
 
В миреАрмен ГригорянЕреванФранцияАрмения
 
 
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