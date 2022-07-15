19:43 15.07.2022 (обновлено: 20:48 15.07.2022)
В Ереване стартовал митинг армянской оппозиции
В Ереване начался очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки Пашиняна
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции, посвященного умершему кинопродюсеру Армену Григоряну в рамках акции "Сопротивление" на площади Франции в Еревaне
© Sputnik / Асатур Есаянц
Участники митинга оппозиции, посвященного умершему кинопродюсеру Армену Григоряну в рамках акции "Сопротивление" на площади Франции в Еревaне
ЕРЕВАН, 15 июл-РИА Новости. Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, начался в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодняшняя акция пройдет на фоне сообщения о кончине во время судебного заседания находившегося под арестом кинопродюсера Армена Григоряна, который также участвовал в акциях протеста. Участники митинга почтили его память минутой молчания.
Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.