https://ria.ru/20220715/miting-1802851549.html

В Ереване стартовал митинг армянской оппозиции

В Ереване стартовал митинг армянской оппозиции - РИА Новости, 15.07.2022

В Ереване стартовал митинг армянской оппозиции

Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, начался в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:43

2022-07-15T19:43

2022-07-15T20:48

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ЕРЕВАН, 15 июл-РИА Новости. Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, начался в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты собрались на площади Франции, где ранее функционировал палаточный лагерь оппозиции. Ожидается, что после митинга протестующие пройдут шествием по центральным улицам Еревана.Сегодняшняя акция пройдет на фоне сообщения о кончине во время судебного заседания находившегося под арестом кинопродюсера Армена Григоряна, который также участвовал в акциях протеста. Участники митинга почтили его память минутой молчания.Прошло два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220609/armeniya-1794327274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, армен григорян, ереван, франция, армения