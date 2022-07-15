https://ria.ru/20220715/minzdrav-1802851444.html

Минздрав заявил о стабилизации эпидситуации в России

Минздрав заявил о стабилизации эпидситуации в России - РИА Новости, 15.07.2022

Минздрав заявил о стабилизации эпидситуации в России

Стабилизация ситуации с коронавирусом наблюдается в России, число активных случаев болезни снижается, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:43

2022-07-15T19:43

2022-07-15T19:47

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом наблюдается в России, число активных случаев болезни снижается, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ."В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стабилизация эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции, число активных случаев заболевания COVID-19 стабильно снижается, что позволило восстановить оказание плановой медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении.В большинстве регионов медучреждения, ранее перепрофилированные для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, вернулись к работе по основному профилю, в оставшихся субъектах РФ этот процесс завершается, подчеркнули в Минздраве."Подавляющее большинство пациентов сегодня лечатся амбулаторно, получая необходимые лекарственные препараты бесплатно. При этом оказание помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в стационарном лечении, возлагается на специализированные инфекционные больницы и отделения", - отмечается в сообщении.В Минздраве также обратили внимание, что за время пандемии по стране создано 77 новых объектов инфекционной службы мощностью более 11 тысяч коек.

https://ria.ru/20220711/koronavirus-1801679862.html

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общество, здоровье - общество, россия