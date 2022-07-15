https://ria.ru/20220715/minpromtorg-1802775767.html

Мантуров назвал новые цели Минпромторга

Мантуров назвал новые цели Минпромторга - РИА Новости, 15.07.2022

Мантуров назвал новые цели Минпромторга

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о новых целях министерства: это прежде всего обеспечение энергетической и... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:22

2022-07-15T16:22

2022-07-15T16:22

россия

экономика

госдума рф

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о новых целях министерства: это прежде всего обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, развитие компетенций в сфере ОПК и продолжение импортозамещения."Первое - это энергетическая безопасность, продовольственная безопасность. И те отрасли, которые задействованы в выполнении этих задач: энергомаш, сельхозмаш и производство химических продуктов, включая минеральные удобрения, средства зашиты растений, где требуется наличие собственных субстанций", - сказал он журналистам в Госдуме, отвечая на соответствующий вопрос.Мантуров также подчеркнул, что РФ должна ускоренно двигаться в сторону разработки и локализации компонентов, агрегатов и комплектующих, необходимых в базовых отраслях промышленности."Основа и хребет промышленности - оборонно-промышленный комплекс, который выполняет сегодня очень важные задачи. Продолжим развивать компетенции, которые обеспечат боеспособность Вооруженных сил России", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220715/manturov-1802751180.html

https://ria.ru/20220715/manturov-1802363282.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, госдума рф, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)