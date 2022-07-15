https://ria.ru/20220715/minpromtorg-1802775767.html
Мантуров назвал новые цели Минпромторга
Мантуров назвал новые цели Минпромторга - РИА Новости, 15.07.2022
Мантуров назвал новые цели Минпромторга
Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о новых целях министерства: это прежде всего обеспечение энергетической и... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:22
2022-07-15T16:22
2022-07-15T16:22
россия
экономика
госдума рф
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о новых целях министерства: это прежде всего обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, развитие компетенций в сфере ОПК и продолжение импортозамещения."Первое - это энергетическая безопасность, продовольственная безопасность. И те отрасли, которые задействованы в выполнении этих задач: энергомаш, сельхозмаш и производство химических продуктов, включая минеральные удобрения, средства зашиты растений, где требуется наличие собственных субстанций", - сказал он журналистам в Госдуме, отвечая на соответствующий вопрос.Мантуров также подчеркнул, что РФ должна ускоренно двигаться в сторону разработки и локализации компонентов, агрегатов и комплектующих, необходимых в базовых отраслях промышленности."Основа и хребет промышленности - оборонно-промышленный комплекс, который выполняет сегодня очень важные задачи. Продолжим развивать компетенции, которые обеспечат боеспособность Вооруженных сил России", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220715/manturov-1802751180.html
https://ria.ru/20220715/manturov-1802363282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, госдума рф, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Мантуров назвал новые цели Минпромторга
Мантуров назвал импортозамещение и обеспечение продбезопасности новыми целями Минпромторга