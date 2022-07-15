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Российские силы уничтожили в Харькове до 200 украинских националистов - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/minoborony-1802655909.html
Российские силы уничтожили в Харькове до 200 украинских националистов
Российские силы уничтожили в Харькове до 200 украинских националистов - РИА Новости, 15.07.2022
Российские силы уничтожили в Харькове до 200 украинских националистов
ВС России высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, сообщили журналистам в российском Минобороны. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:19
2022-07-15T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьков
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ВС России высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, сообщили журналистам в российском Минобороны."В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харькове уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, и 19 единиц вооружения и военной техники", — уточнили в ведомстве.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, вооруженные силы украины, игорь конашенков
12:19 15.07.2022 (обновлено: 15:11 15.07.2022)
 
Российские силы уничтожили в Харькове до 200 украинских националистов

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России до 200 украинских националистов в Харькове

© РИА НовостиАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ВС России высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, сообщили журналистам в российском Минобороны.
"В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харькове уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, и 19 единиц вооружения и военной техники", — уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ХарьковВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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