https://ria.ru/20220715/minoborony-1802655909.html

Российские силы уничтожили в Харькове до 200 украинских националистов

Российские силы уничтожили в Харькове до 200 украинских националистов - РИА Новости, 15.07.2022

Российские силы уничтожили в Харькове до 200 украинских националистов

ВС России высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, сообщили журналистам в российском Минобороны. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:19

2022-07-15T12:19

2022-07-15T15:11

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьков

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ВС России высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, сообщили журналистам в российском Минобороны."В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харькове уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, и 19 единиц вооружения и военной техники", — уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220715/vks-1802655684.html

харьков

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, вооруженные силы украины, игорь конашенков