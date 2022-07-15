20:42 15.07.2022 (обновлено: 20:45 15.07.2022)
МИД отреагировал на расследование прокуратуры Румынии в отношении СВО
МИД: расследование по поводу ущерба румынам в ходе спецоперации продиктовано политикой
© AP Photo / Pavel GolovkinЗдание МИД России в Москве
© AP Photo / Pavel Golovkin
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Расследование румынской генпрокуратуры по поводу якобы нанесенного ущерба румынским гражданам в ходе специальной военной операции на Украине продиктовано политикой, заявили в МИД РФ.
"Зафиксировали появившееся на днях на сайте генеральной прокуратуры Румынии сообщение о начале следственных действий по "фактам нанесения ущерба физической и психической неприкосновенности людей" в отношении румынских граждан в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Абсолютно очевидно, что демарш... продиктован исключительно политическими соображениями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что смысл этого демарша состоит в дисциплинированной отработке западных "союзнических" обязательств. "Речь не идет ни об объективном восприятии ситуации на Украине и ее правовых аспектов, ни о самостоятельной инициативе румынских властей", - заявили в российском МИД.
"Ответственность за их дела – во всяком случае, моральную – с румынской стороны никто не снимал", - добавили в ведомстве.