https://ria.ru/20220715/mid-1802862960.html

МИД отреагировал на расследование прокуратуры Румынии в отношении СВО

МИД отреагировал на расследование прокуратуры Румынии в отношении СВО - РИА Новости, 15.07.2022

МИД отреагировал на расследование прокуратуры Румынии в отношении СВО

Расследование румынской генпрокуратуры по поводу якобы нанесенного ущерба румынским гражданам в ходе специальной военной операции на Украине продиктовано... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T20:42

2022-07-15T20:42

2022-07-15T20:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

румыния

бухарест

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Расследование румынской генпрокуратуры по поводу якобы нанесенного ущерба румынским гражданам в ходе специальной военной операции на Украине продиктовано политикой, заявили в МИД РФ.Отмечается, что смысл этого демарша состоит в дисциплинированной отработке западных "союзнических" обязательств. "Речь не идет ни об объективном восприятии ситуации на Украине и ее правовых аспектов, ни о самостоятельной инициативе румынских властей", - заявили в российском МИД.В министерстве подчеркнули, что подобного рода однобокое "внимание" Бухареста к действиям российской армии в контексте операции вызывает вопросы по поводу участия граждан Румынии в боевых действиях на стороне Украины."Ответственность за их дела – во всяком случае, моральную – с румынской стороны никто не снимал", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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бухарест

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, румыния, бухарест