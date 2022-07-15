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МИД отреагировал на расследование прокуратуры Румынии в отношении СВО - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/mid-1802862960.html
МИД отреагировал на расследование прокуратуры Румынии в отношении СВО
МИД отреагировал на расследование прокуратуры Румынии в отношении СВО - РИА Новости, 15.07.2022
МИД отреагировал на расследование прокуратуры Румынии в отношении СВО
Расследование румынской генпрокуратуры по поводу якобы нанесенного ущерба румынским гражданам в ходе специальной военной операции на Украине продиктовано... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T20:42
2022-07-15T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
бухарест
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Расследование румынской генпрокуратуры по поводу якобы нанесенного ущерба румынским гражданам в ходе специальной военной операции на Украине продиктовано политикой, заявили в МИД РФ.Отмечается, что смысл этого демарша состоит в дисциплинированной отработке западных "союзнических" обязательств. "Речь не идет ни об объективном восприятии ситуации на Украине и ее правовых аспектов, ни о самостоятельной инициативе румынских властей", - заявили в российском МИД.В министерстве подчеркнули, что подобного рода однобокое "внимание" Бухареста к действиям российской армии в контексте операции вызывает вопросы по поводу участия граждан Румынии в боевых действиях на стороне Украины."Ответственность за их дела – во всяком случае, моральную – с румынской стороны никто не снимал", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, румыния, бухарест
20:42 15.07.2022 (обновлено: 20:45 15.07.2022)
 
МИД отреагировал на расследование прокуратуры Румынии в отношении СВО

МИД: расследование по поводу ущерба румынам в ходе спецоперации продиктовано политикой

© AP Photo / Pavel GolovkinЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Расследование румынской генпрокуратуры по поводу якобы нанесенного ущерба румынским гражданам в ходе специальной военной операции на Украине продиктовано политикой, заявили в МИД РФ.
"Зафиксировали появившееся на днях на сайте генеральной прокуратуры Румынии сообщение о начале следственных действий по "фактам нанесения ущерба физической и психической неприкосновенности людей" в отношении румынских граждан в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Абсолютно очевидно, что демарш... продиктован исключительно политическими соображениями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что смысл этого демарша состоит в дисциплинированной отработке западных "союзнических" обязательств. "Речь не идет ни об объективном восприятии ситуации на Украине и ее правовых аспектов, ни о самостоятельной инициативе румынских властей", - заявили в российском МИД.
В министерстве подчеркнули, что подобного рода однобокое "внимание" Бухареста к действиям российской армии в контексте операции вызывает вопросы по поводу участия граждан Румынии в боевых действиях на стороне Украины.
"Ответственность за их дела – во всяком случае, моральную – с румынской стороны никто не снимал", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРумынияБухарест
 
 
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