Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе сократили комендантский час - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/melitopol-1802880950.html
В Мелитополе сократили комендантский час
В Мелитополе сократили комендантский час - РИА Новости, 15.07.2022
В Мелитополе сократили комендантский час
Комендантский час во временном областном центре Запорожской области Мелитополе сокращен, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:40
2022-07-15T23:40
в мире
мелитополь
запорожская область
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802812870_0:0:3228:1815_1920x0_80_0_0_d422edf81fac3774df75eef129ee79c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Комендантский час во временном областном центре Запорожской области Мелитополе сокращен, сообщает пресс-служба городской администрации.Ранее комендантский час в городе действовал с 21:00 до 5:00. Мелитополь считается временным областным центром, так как нынешняя столица Запорожье находится под контролем украинской армии."В Мелитополе сокращен комендантский час. Теперь он начинается в 22:00 вечера и заканчивается в 5:00 утра", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России.
https://ria.ru/20220713/melitopol-1802093216.html
https://ria.ru/20220715/melitopol-1802626597.html
мелитополь
запорожская область
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802812870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39ccba4dc18b72b2e7a42c3dc89c49a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мелитополь, запорожская область, запорожье
23:40 15.07.2022
 
В Мелитополе сократили комендантский час

В Мелитополе в Запорожской области сократили комендантский час

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Комендантский час во временном областном центре Запорожской области Мелитополе сокращен, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее комендантский час в городе действовал с 21:00 до 5:00. Мелитополь считается временным областным центром, так как нынешняя столица Запорожье находится под контролем украинской армии.
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 02:15Специальная военная операция на Украине
В небе над Мелитополем сбили украинский разведывательно-ударный беспилотник
"В Мелитополе сокращен комендантский час. Теперь он начинается в 22:00 вечера и заканчивается в 5:00 утра", - говорится в сообщении.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России.
Горожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 10:43Специальная военная операция на Украине
Власти Севастополя пообещали помочь Мелитополю с интеграцией в Россию
 
В миреМелитопольЗапорожская областьЗапорожье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала