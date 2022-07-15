https://ria.ru/20220715/melitopol-1802880950.html
В Мелитополе сократили комендантский час
В Мелитополе сократили комендантский час - РИА Новости, 15.07.2022
В Мелитополе сократили комендантский час
Комендантский час во временном областном центре Запорожской области Мелитополе сокращен, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:40
2022-07-15T23:40
2022-07-15T23:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Комендантский час во временном областном центре Запорожской области Мелитополе сокращен, сообщает пресс-служба городской администрации.Ранее комендантский час в городе действовал с 21:00 до 5:00. Мелитополь считается временным областным центром, так как нынешняя столица Запорожье находится под контролем украинской армии."В Мелитополе сокращен комендантский час. Теперь он начинается в 22:00 вечера и заканчивается в 5:00 утра", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России.
https://ria.ru/20220713/melitopol-1802093216.html
https://ria.ru/20220715/melitopol-1802626597.html
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в мире, мелитополь, запорожская область, запорожье
В Мелитополе сократили комендантский час
В Мелитополе в Запорожской области сократили комендантский час