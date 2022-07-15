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Власти Севастополя пообещали помочь Мелитополю с интеграцией в Россию - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/melitopol-1802626597.html
Власти Севастополя пообещали помочь Мелитополю с интеграцией в Россию
Власти Севастополя пообещали помочь Мелитополю с интеграцией в Россию - РИА Новости, 15.07.2022
Власти Севастополя пообещали помочь Мелитополю с интеграцией в Россию
Севастополь поможет освобожденному Мелитополю Запорожской области с проведением референдума и интеграцией в Россию, сообщил губернатор города Михаил Развожаев... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:43
2022-07-15T10:44
специальная военная операция на украине
политика
россия
запорожская область
севастополь
михаил развожаев
украина
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Севастополь поможет освобожденному Мелитополю Запорожской области с проведением референдума и интеграцией в Россию, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Севастополь взял шефство над временным областным центром региона Мелитополем."У нас есть успешный опыт работы на освобожденных территориях. В Старобельском районе ЛНР по моему поручению уже несколько месяцев работает группа наших управленцев. Поэтому наши задачи там ясны: будем помогать теперь и Мелитополю - с налаживанием мирной жизни, с референдумом и с интеграцией", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России.
https://ria.ru/20220711/zaporozhe-1801771772.html
россия
запорожская область
севастополь
украина
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политика, россия, запорожская область, севастополь, михаил развожаев, украина, мелитополь, ситуация в днр и лнр
10:43 15.07.2022 (обновлено: 10:44 15.07.2022)
 
Власти Севастополя пообещали помочь Мелитополю с интеграцией в Россию

Губернатор Севастополя Развожаев пообещал помочь Мелитополю с референдумом и интеграцией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя
Горожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Горожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Севастополь поможет освобожденному Мелитополю Запорожской области с проведением референдума и интеграцией в Россию, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Севастополь взял шефство над временным областным центром региона Мелитополем.
"У нас есть успешный опыт работы на освобожденных территориях. В Старобельском районе ЛНР по моему поручению уже несколько месяцев работает группа наших управленцев. Поэтому наши задачи там ясны: будем помогать теперь и Мелитополю - с налаживанием мирной жизни, с референдумом и с интеграцией", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России.
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 17:36Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили о формировании движения за интеграцию с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияЗапорожская областьСевастопольМихаил РазвожаевУкраинаМелитопольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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