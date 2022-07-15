10:43 15.07.2022 (обновлено: 10:44 15.07.2022)
Власти Севастополя пообещали помочь Мелитополю с интеграцией в Россию
Губернатор Севастополя Развожаев пообещал помочь Мелитополю с референдумом и интеграцией
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя
Горожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Севастополь поможет освобожденному Мелитополю Запорожской области с проведением референдума и интеграцией в Россию, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Севастополь взял шефство над временным областным центром региона Мелитополем.
"У нас есть успешный опыт работы на освобожденных территориях. В Старобельском районе ЛНР по моему поручению уже несколько месяцев работает группа наших управленцев. Поэтому наши задачи там ясны: будем помогать теперь и Мелитополю - с налаживанием мирной жизни, с референдумом и с интеграцией", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России.