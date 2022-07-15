https://ria.ru/20220715/melitopol-1802626597.html

Власти Севастополя пообещали помочь Мелитополю с интеграцией в Россию

Власти Севастополя пообещали помочь Мелитополю с интеграцией в Россию - РИА Новости, 15.07.2022

Власти Севастополя пообещали помочь Мелитополю с интеграцией в Россию

Севастополь поможет освобожденному Мелитополю Запорожской области с проведением референдума и интеграцией в Россию, сообщил губернатор города Михаил Развожаев... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:43

2022-07-15T10:43

2022-07-15T10:44

специальная военная операция на украине

политика

россия

запорожская область

севастополь

михаил развожаев

украина

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Севастополь поможет освобожденному Мелитополю Запорожской области с проведением референдума и интеграцией в Россию, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Севастополь взял шефство над временным областным центром региона Мелитополем."У нас есть успешный опыт работы на освобожденных территориях. В Старобельском районе ЛНР по моему поручению уже несколько месяцев работает группа наших управленцев. Поэтому наши задачи там ясны: будем помогать теперь и Мелитополю - с налаживанием мирной жизни, с референдумом и с интеграцией", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести референдумы и стать субъектами России.

https://ria.ru/20220711/zaporozhe-1801771772.html

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севастополь

украина

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Кирилл Волков

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