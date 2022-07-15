https://ria.ru/20220715/markirovka-1802595640.html
"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства
"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства - РИА Новости, 15.07.2022
"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства
"Яндекс Поиск" и "Поиск Mail.ru" (входит в VK) начали маркировать стриминговый сервис Twitch как нарушителя российского законодательства, в поисковике Google... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:16
2022-07-15T08:16
2022-07-15T08:16
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_131:487:2905:2047_1920x0_80_0_0_897eae6b2ddb748f304054e21bbfa35b.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Яндекс Поиск" и "Поиск Mail.ru" (входит в VK) начали маркировать стриминговый сервис Twitch как нарушителя российского законодательства, в поисковике Google маркировки не появилось, передает корреспондент РИА Новости.В четверг Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства из-за невыполнения американской компанией обязанности по удалению противоправной информации."Роскомнадзором принято решение об информировании пользователей m.twitch.tv, что иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации", - говорится в уведомлении, появляющемся при поиске ресурса в "Яндекс.Поиске"."В результатах поиска содержится информационный ресурс Twitch, владелец которого нарушает закон РФ - Роскомнадзор", - говорится в сообщении в "Поиске Mail.ru".При этом в поисковике Google подобной маркировки не появилось.Ранее - в апреле - аналогичная мера уже была применена к ресурсам Google. Тогда поисковики Mail.ru и "Яндекс.Поиск" также начали маркировать сервисы как нарушающие российское законодательство.
https://ria.ru/20220714/tekhnologii-1802350423.html
https://ria.ru/20220705/mallofeev-1800427634.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_151eb4ac8df4681b58b044a4576a6d5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google
"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства
"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Яндекс Поиск" и "Поиск Mail.ru" (входит в VK) начали маркировать стриминговый сервис Twitch как нарушителя российского законодательства, в поисковике Google маркировки не появилось, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Роскомнадзор
обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства из-за невыполнения американской компанией обязанности по удалению противоправной информации.
"Роскомнадзором принято решение об информировании пользователей m.twitch.tv, что иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации", - говорится в уведомлении, появляющемся при поиске ресурса в "Яндекс.Поиске".
"В результатах поиска содержится информационный ресурс Twitch, владелец которого нарушает закон РФ
- Роскомнадзор", - говорится в сообщении в "Поиске Mail.ru".
При этом в поисковике Google
подобной маркировки не появилось.
Ранее - в апреле - аналогичная мера уже была применена к ресурсам Google. Тогда поисковики Mail.ru и "Яндекс.Поиск" также начали маркировать сервисы как нарушающие российское законодательство.