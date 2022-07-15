https://ria.ru/20220715/markirovka-1802595640.html

"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства

"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства - РИА Новости, 15.07.2022

"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства

"Яндекс Поиск" и "Поиск Mail.ru" (входит в VK) начали маркировать стриминговый сервис Twitch как нарушителя российского законодательства, в поисковике Google... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T08:16

2022-07-15T08:16

2022-07-15T08:16

россия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Яндекс Поиск" и "Поиск Mail.ru" (входит в VK) начали маркировать стриминговый сервис Twitch как нарушителя российского законодательства, в поисковике Google маркировки не появилось, передает корреспондент РИА Новости.В четверг Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства из-за невыполнения американской компанией обязанности по удалению противоправной информации."Роскомнадзором принято решение об информировании пользователей m.twitch.tv, что иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации", - говорится в уведомлении, появляющемся при поиске ресурса в "Яндекс.Поиске"."В результатах поиска содержится информационный ресурс Twitch, владелец которого нарушает закон РФ - Роскомнадзор", - говорится в сообщении в "Поиске Mail.ru".При этом в поисковике Google подобной маркировки не появилось.Ранее - в апреле - аналогичная мера уже была применена к ресурсам Google. Тогда поисковики Mail.ru и "Яндекс.Поиск" также начали маркировать сервисы как нарушающие российское законодательство.

https://ria.ru/20220714/tekhnologii-1802350423.html

https://ria.ru/20220705/mallofeev-1800427634.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google