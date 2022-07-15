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"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства - РИА Новости, 15.07.2022
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"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства
"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства - РИА Новости, 15.07.2022
"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства
"Яндекс Поиск" и "Поиск Mail.ru" (входит в VK) начали маркировать стриминговый сервис Twitch как нарушителя российского законодательства, в поисковике Google... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:16
2022-07-15T08:16
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Яндекс Поиск" и "Поиск Mail.ru" (входит в VK) начали маркировать стриминговый сервис Twitch как нарушителя российского законодательства, в поисковике Google маркировки не появилось, передает корреспондент РИА Новости.В четверг Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства из-за невыполнения американской компанией обязанности по удалению противоправной информации."Роскомнадзором принято решение об информировании пользователей m.twitch.tv, что иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации", - говорится в уведомлении, появляющемся при поиске ресурса в "Яндекс.Поиске"."В результатах поиска содержится информационный ресурс Twitch, владелец которого нарушает закон РФ - Роскомнадзор", - говорится в сообщении в "Поиске Mail.ru".При этом в поисковике Google подобной маркировки не появилось.Ранее - в апреле - аналогичная мера уже была применена к ресурсам Google. Тогда поисковики Mail.ru и "Яндекс.Поиск" также начали маркировать сервисы как нарушающие российское законодательство.
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РИА Новости
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россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google
08:16 15.07.2022
 
"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя законодательства

"Яндекс" и VK начали маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Яндекс Поиск" и "Поиск Mail.ru" (входит в VK) начали маркировать стриминговый сервис Twitch как нарушителя российского законодательства, в поисковике Google маркировки не появилось, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства из-за невыполнения американской компанией обязанности по удалению противоправной информации.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 10:27
Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов
"Роскомнадзором принято решение об информировании пользователей m.twitch.tv, что иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации", - говорится в уведомлении, появляющемся при поиске ресурса в "Яндекс.Поиске".
"В результатах поиска содержится информационный ресурс Twitch, владелец которого нарушает закон РФ - Роскомнадзор", - говорится в сообщении в "Поиске Mail.ru".
При этом в поисковике Google подобной маркировки не появилось.
Ранее - в апреле - аналогичная мера уже была применена к ресурсам Google. Тогда поисковики Mail.ru и "Яндекс.Поиск" также начали маркировать сервисы как нарушающие российское законодательство.
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