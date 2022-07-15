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Аксаков отметил профессионализм и эффективность Мантурова - РИА Новости, 15.07.2022
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Аксаков отметил профессионализм и эффективность Мантурова
Аксаков отметил профессионализм и эффективность Мантурова - РИА Новости, 15.07.2022
Аксаков отметил профессионализм и эффективность Мантурова
Денис Мантуров, назначенный в пятницу вице-премьером РФ – министром промышленности и торговли, очень профессиональный и эффективный специалист, прокомментировал РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:34
2022-07-15T15:34
экономика
технологии
россия
госдума рф
денис мантуров
анатолий аксаков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Денис Мантуров, назначенный в пятницу вице-премьером РФ – министром промышленности и торговли, очень профессиональный и эффективный специалист, прокомментировал РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Например, в Чувашии, по словам депутата, представляющего в Госдуме данный регион, ряд проектов был реализован при участии Мантурова, в том числе в сфере химической и электротехнической промышленности, текстильного и тракторного машиностроения. "При его личном участи была проведена реструктуризация крупнейшего предприятия России - Чебоксарского тракторного завода, - с сейчас он наращивает объемы производства", - сообщил Аксаков.А электротехнические и приборостроительные предприятия региона, по его словам, благодаря Мантурову "получали поддержку из различных фондов для того, чтобы сохранить производство в трудные периоды, когда импорт фактически выдавливал российскую промышленную продукцию"."Сейчас, когда против России ввели санкции и многие ведущие иностранные электротехнические компании стали уходить с российского рынка, это практически незаметно для потребителей этой продукции. Потому что у нас сохранено приборостроение, электротехника, которые полностью и высококачественно обеспечивают страну необходимой продукцией", - подчеркнул глава думского комитета.
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экономика, технологии, россия, госдума рф, денис мантуров, анатолий аксаков
15:34 15.07.2022
 
Аксаков отметил профессионализм и эффективность Мантурова

Депутат Аксаков назвал главу Минпромторга Мантурова эффективным специалистом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Денис Мантуров, назначенный в пятницу вице-премьером РФ – министром промышленности и торговли, очень профессиональный и эффективный специалист, прокомментировал РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Он очень профессиональный и увлеченный своей работой человек, при этом очень эффективный специалист. Причем его эффективность видна не только на федеральном уровне в решениях, которые проходят, например, через Госдуму или постановление правительства РФ, но и на региональном уровне", - сказал Аксаков.
Например, в Чувашии, по словам депутата, представляющего в Госдуме данный регион, ряд проектов был реализован при участии Мантурова, в том числе в сфере химической и электротехнической промышленности, текстильного и тракторного машиностроения. "При его личном участи была проведена реструктуризация крупнейшего предприятия России - Чебоксарского тракторного завода, - с сейчас он наращивает объемы производства", - сообщил Аксаков.
А электротехнические и приборостроительные предприятия региона, по его словам, благодаря Мантурову "получали поддержку из различных фондов для того, чтобы сохранить производство в трудные периоды, когда импорт фактически выдавливал российскую промышленную продукцию".
"Сейчас, когда против России ввели санкции и многие ведущие иностранные электротехнические компании стали уходить с российского рынка, это практически незаметно для потребителей этой продукции. Потому что у нас сохранено приборостроение, электротехника, которые полностью и высококачественно обеспечивают страну необходимой продукцией", - подчеркнул глава думского комитета.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
14:47
Путин назначил Мантурова вице-премьером
 
ЭкономикаТехнологииРоссияГосдума РФДенис МантуровАнатолий Аксаков
 
 
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