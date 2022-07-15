https://ria.ru/20220715/manturov-1802751180.html

Аксаков отметил профессионализм и эффективность Мантурова

Аксаков отметил профессионализм и эффективность Мантурова - РИА Новости, 15.07.2022

Аксаков отметил профессионализм и эффективность Мантурова

Денис Мантуров, назначенный в пятницу вице-премьером РФ – министром промышленности и торговли, очень профессиональный и эффективный специалист, прокомментировал РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:34

2022-07-15T15:34

2022-07-15T15:34

экономика

технологии

россия

госдума рф

денис мантуров

анатолий аксаков

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Денис Мантуров, назначенный в пятницу вице-премьером РФ – министром промышленности и торговли, очень профессиональный и эффективный специалист, прокомментировал РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Например, в Чувашии, по словам депутата, представляющего в Госдуме данный регион, ряд проектов был реализован при участии Мантурова, в том числе в сфере химической и электротехнической промышленности, текстильного и тракторного машиностроения. "При его личном участи была проведена реструктуризация крупнейшего предприятия России - Чебоксарского тракторного завода, - с сейчас он наращивает объемы производства", - сообщил Аксаков.А электротехнические и приборостроительные предприятия региона, по его словам, благодаря Мантурову "получали поддержку из различных фондов для того, чтобы сохранить производство в трудные периоды, когда импорт фактически выдавливал российскую промышленную продукцию"."Сейчас, когда против России ввели санкции и многие ведущие иностранные электротехнические компании стали уходить с российского рынка, это практически незаметно для потребителей этой продукции. Потому что у нас сохранено приборостроение, электротехника, которые полностью и высококачественно обеспечивают страну необходимой продукцией", - подчеркнул глава думского комитета.

https://ria.ru/20220715/manturov-1802730436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, госдума рф, денис мантуров, анатолий аксаков