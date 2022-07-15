https://ria.ru/20220715/manturov-1802675347.html
Песков: Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова
Песков: Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова - РИА Новости, 15.07.2022
Песков: Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова
Президент РФ Владимир Путин очень быстро, возможно, сегодня в пятницу подпишет указ о назначении министра промышленности РФ Дениса Мантурова вице-премьером в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:04
2022-07-15T13:04
2022-07-15T13:06
политика
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денис мантуров
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень быстро, возможно, сегодня в пятницу подпишет указ о назначении министра промышленности РФ Дениса Мантурова вице-премьером в случае, если его кандидатуру одобрит Госдума, об этом во время общения с прессой сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до одиннадцати и ввел новую должность зампредседателя правительства РФ – министра промышленности и торговли.
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политика, россия, владимир путин, денис мантуров, дмитрий песков, госдума рф
13:04 15.07.2022 (обновлено: 13:06 15.07.2022)
Песков: Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова
Песков: Путин быстро подпишет указ о назначении Мантурова, если ГД одобрит его кандидатуру