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Песков: Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова - РИА Новости, 15.07.2022
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Песков: Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова
Песков: Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова - РИА Новости, 15.07.2022
Песков: Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова
Президент РФ Владимир Путин очень быстро, возможно, сегодня в пятницу подпишет указ о назначении министра промышленности РФ Дениса Мантурова вице-премьером в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:04
2022-07-15T13:06
политика
россия
владимир путин
денис мантуров
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень быстро, возможно, сегодня в пятницу подпишет указ о назначении министра промышленности РФ Дениса Мантурова вице-премьером в случае, если его кандидатуру одобрит Госдума, об этом во время общения с прессой сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до одиннадцати и ввел новую должность зампредседателя правительства РФ – министра промышленности и торговли.
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политика, россия, владимир путин, денис мантуров, дмитрий песков, госдума рф
13:04 15.07.2022 (обновлено: 13:06 15.07.2022)
 
Песков: Путин может уже сегодня подписать указ о назначении Мантурова

Песков: Путин быстро подпишет указ о назначении Мантурова, если ГД одобрит его кандидатуру

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень быстро, возможно, сегодня в пятницу подпишет указ о назначении министра промышленности РФ Дениса Мантурова вице-премьером в случае, если его кандидатуру одобрит Госдума, об этом во время общения с прессой сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Очень быстро. … Может быть и сегодня", - ответил Песков на вопрос о том, когда президент планирует подписать указ о назначении Мантурова в случае, если Госдума одобрит назначение министра на пост вице-премьера.
Ранее Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до одиннадцати и ввел новую должность зампредседателя правительства РФ – министра промышленности и торговли.
Заседание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
10:33
В повестке Госдумы первым пунктом будет обсуждение кандидатуры Мантурова
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДенис МантуровДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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