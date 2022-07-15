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Из-за салюта в День взятия Бастилии во Франции погиб семилетний мальчик

Из-за салюта в День взятия Бастилии во Франции погиб семилетний мальчик - РИА Новости, 15.07.2022

Из-за салюта в День взятия Бастилии во Франции погиб семилетний мальчик

Семилетний мальчик и его 24-летняя сестра погибли на западе Франции во время праздничного салюта в честь Дня взятия Бастилии, сообщает газета Ouest-France. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T05:30

2022-07-15T05:30

2022-07-15T11:20

в мире

франция

день взятия бастилии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Семилетний мальчик и его 24-летняя сестра погибли на западе Франции во время праздничного салюта в честь Дня взятия Бастилии, сообщает газета Ouest-France.Инцидент произошел в коммуне Шоле (департамент Мен и Луара) после 23:00 (00:00 мск). Как сообщил прокурор города Анжер Эрик Буйар, был "сбой с зарядами фейерверка".Погибшие стояли примерно в 60 метрах от установок для запуска фейерверков. Еще один член той же семьи был ранен и доставлен в больницу.

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в мире, франция, день взятия бастилии