13:07 15.07.2022 (обновлено: 14:40 15.07.2022)
Французы набросились на Макрона из-за России
Читатели Le Figaro раскритиковали президента Франции Макрона за желание бороться с Россией
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о том, что он будет бороться с Россией и готов к жертвам ради Украины.
"Извините, но я против этой самой поддержки Украины", — заявил Jackpot001.
"Извините, но я против этой самой поддержки Украины", — заявил Jackpot001.
"Украинцам надо было соблюдать Минские соглашения. Почему я должен платить за то, что они этого не сделали?" — задался вопросом Anonymat.
"Я согласен насчет Минских соглашений. Мы дожили до всего этого ужаса потому, что кое-кто их не соблюдал. А еще потому, что НАТО хочет все контролировать", — отметил Salluste10.
"Пока что санкции — внешние эффекты для удовлетворения нашего эго. Впрочем, есть вполне реальные последствия: например, евро упал ниже доллара", — написал Marco54.
"Он защищает интересы бизнес-сообщества Северной Америки и в политическом плане — Вашингтона. Это все, что его волнует. У него нет планов по защите французских интересов", — резюмировали читатели.
Ранее в интервью телеканалам TF1 и France 2 Макрон заявил, что задачей следующего пятилетия пребывания у власти будет борьба с Россией и помощь Украине на гуманитарном, экономическом и политическом уровне.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. При этом сами европейские страны столкнулись с экономическими последствиями в виде резкого роста цен на топливо и продукты питания.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. При этом сами европейские страны столкнулись с экономическими последствиями в виде резкого роста цен на топливо и продукты питания.