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Французы набросились на Макрона из-за России - РИА Новости, 15.07.2022
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Французы набросились на Макрона из-за России
Французы набросились на Макрона из-за России - РИА Новости, 15.07.2022
Французы набросились на Макрона из-за России
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о том, что он будет бороться с Россией и готов к... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:07
2022-07-15T14:40
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
евросоюз
северная америка
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о том, что он будет бороться с Россией и готов к жертвам ради Украины. "Извините, но я против этой самой поддержки Украины", — заявил Jackpot001. "Украинцам надо было соблюдать Минские соглашения. Почему я должен платить за то, что они этого не сделали?" — задался вопросом Anonymat. "Пока что санкции — внешние эффекты для удовлетворения нашего эго. Впрочем, есть вполне реальные последствия: например, евро упал ниже доллара", — написал Marco54. "Он защищает интересы бизнес-сообщества Северной Америки и в политическом плане — Вашингтона. Это все, что его волнует. У него нет планов по защите французских интересов", — резюмировали читатели.Ранее в интервью телеканалам TF1 и France 2 Макрон заявил, что задачей следующего пятилетия пребывания у власти будет борьба с Россией и помощь Украине на гуманитарном, экономическом и политическом уровне. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. При этом сами европейские страны столкнулись с экономическими последствиями в виде резкого роста цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802616284.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, евросоюз, северная америка
13:07 15.07.2022 (обновлено: 14:40 15.07.2022)
 
Французы набросились на Макрона из-за России

Читатели Le Figaro раскритиковали президента Франции Макрона за желание бороться с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о том, что он будет бороться с Россией и готов к жертвам ради Украины.

"Извините, но я против этой самой поддержки Украины", — заявил Jackpot001.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
10:12
Евросоюз решил сократить помощь Украине, пишет Bloomberg
"Украинцам надо было соблюдать Минские соглашения. Почему я должен платить за то, что они этого не сделали?" — задался вопросом Anonymat.

"Я согласен насчет Минских соглашений. Мы дожили до всего этого ужаса потому, что кое-кто их не соблюдал. А еще потому, что НАТО хочет все контролировать", — отметил Salluste10.

"Пока что санкции — внешние эффекты для удовлетворения нашего эго. Впрочем, есть вполне реальные последствия: например, евро упал ниже доллара", — написал Marco54.
"Он защищает интересы бизнес-сообщества Северной Америки и в политическом плане — Вашингтона. Это все, что его волнует. У него нет планов по защите французских интересов", — резюмировали читатели.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 18:28
Express: французы думают о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах
Ранее в интервью телеканалам TF1 и France 2 Макрон заявил, что задачей следующего пятилетия пребывания у власти будет борьба с Россией и помощь Украине на гуманитарном, экономическом и политическом уровне.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. При этом сами европейские страны столкнулись с экономическими последствиями в виде резкого роста цен на топливо и продукты питания.
 
В миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронЕвросоюзСеверная Америка
 
 
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