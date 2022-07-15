https://ria.ru/20220715/makron-1802677027.html

Французы набросились на Макрона из-за России

Французы набросились на Макрона из-за России - РИА Новости, 15.07.2022

Французы набросились на Макрона из-за России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о том, что он будет бороться с Россией и готов к... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:07

2022-07-15T13:07

2022-07-15T14:40

в мире

россия

украина

франция

эммануэль макрон

евросоюз

северная америка

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после заявления о том, что он будет бороться с Россией и готов к жертвам ради Украины. "Извините, но я против этой самой поддержки Украины", — заявил Jackpot001. "Украинцам надо было соблюдать Минские соглашения. Почему я должен платить за то, что они этого не сделали?" — задался вопросом Anonymat. "Пока что санкции — внешние эффекты для удовлетворения нашего эго. Впрочем, есть вполне реальные последствия: например, евро упал ниже доллара", — написал Marco54. "Он защищает интересы бизнес-сообщества Северной Америки и в политическом плане — Вашингтона. Это все, что его волнует. У него нет планов по защите французских интересов", — резюмировали читатели.Ранее в интервью телеканалам TF1 и France 2 Макрон заявил, что задачей следующего пятилетия пребывания у власти будет борьба с Россией и помощь Украине на гуманитарном, экономическом и политическом уровне. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. При этом сами европейские страны столкнулись с экономическими последствиями в виде резкого роста цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802616284.html

https://ria.ru/20220703/freksit-1799943226.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, евросоюз, северная америка