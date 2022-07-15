https://ria.ru/20220715/lnr-1802878524.html

В ЛНР обвинили ВСУ в уничтожении полей и хранилищ зерна

В ЛНР обвинили ВСУ в уничтожении полей и хранилищ зерна - РИА Новости, 15.07.2022

В ЛНР обвинили ВСУ в уничтожении полей и хранилищ зерна

Украинские войска при отступлении уничтожают поля пшеницы и хранилища с зерном, заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:05

2022-07-15T23:05

2022-07-15T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска при отступлении уничтожают поля пшеницы и хранилища с зерном, заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев."В Волчеяровке (населенный пункт под Лисичанском. — Прим. ред.) <…> наши войска успешно выбили фашистов, в сторону Северска они бежали, поджигали поля с зерном", — сообщил он, добавив, что для этого они используют вертолеты.По словам Киселева, похожий случай произошел в Рубежном, когда ВСУ ударили по элеватору с большим количеством зерна, в результате чего все сгорело.Он уточнил, что такую же тактику украинские войска используют в ДНР, в том числе в районе Авдеевки и Горловки.Помощник главы МВД также обратил внимание, что киевские власти пытаются вывезти с подконтрольных им территорий по 20-30 тонн зерна."Это говорит о том, что они народ Украины хотят заморить зимой голодом, не дать хлеба, тепла, ничего такого, чтобы можно было обеспечить спокойно свободную жизнь граждан. Вот это и есть геноцид украинского народа", — заключил Киселев.Украинские националисты не первый раз пытаются уничтожить запасы продовольствия на освобожденных территориях. Так, глава Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов 13 июля сообщил о попытке ВСУ поджечь поля с пшеницей на линии разграничения. В свою очередь, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что "боевики Зеленского" перешли к тактике целенаправленного поджога урожая.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802579364.html

https://ria.ru/20220714/zerno-1802360031.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, рубежное, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, северск, кирилл стремоусов, владимир рогов