Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР обвинили ВСУ в уничтожении полей и хранилищ зерна - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/lnr-1802878524.html
В ЛНР обвинили ВСУ в уничтожении полей и хранилищ зерна
В ЛНР обвинили ВСУ в уничтожении полей и хранилищ зерна - РИА Новости, 15.07.2022
В ЛНР обвинили ВСУ в уничтожении полей и хранилищ зерна
Украинские войска при отступлении уничтожают поля пшеницы и хранилища с зерном, заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:05
2022-07-15T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
рубежное
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
северск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802118367_0:48:1500:892_1920x0_80_0_0_67c84de543a0aaea492b039a3def4ff6.jpg
ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска при отступлении уничтожают поля пшеницы и хранилища с зерном, заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев."В Волчеяровке (населенный пункт под Лисичанском. — Прим. ред.) &lt;…&gt; наши войска успешно выбили фашистов, в сторону Северска они бежали, поджигали поля с зерном", — сообщил он, добавив, что для этого они используют вертолеты.По словам Киселева, похожий случай произошел в Рубежном, когда ВСУ ударили по элеватору с большим количеством зерна, в результате чего все сгорело.Он уточнил, что такую же тактику украинские войска используют в ДНР, в том числе в районе Авдеевки и Горловки.Помощник главы МВД также обратил внимание, что киевские власти пытаются вывезти с подконтрольных им территорий по 20-30 тонн зерна."Это говорит о том, что они народ Украины хотят заморить зимой голодом, не дать хлеба, тепла, ничего такого, чтобы можно было обеспечить спокойно свободную жизнь граждан. Вот это и есть геноцид украинского народа", — заключил Киселев.Украинские националисты не первый раз пытаются уничтожить запасы продовольствия на освобожденных территориях. Так, глава Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов 13 июля сообщил о попытке ВСУ поджечь поля с пшеницей на линии разграничения. В свою очередь, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что "боевики Зеленского" перешли к тактике целенаправленного поджога урожая.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802579364.html
https://ria.ru/20220714/zerno-1802360031.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
рубежное
лисичанск
украина
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802118367_125:0:1376:938_1920x0_80_0_0_5dc26024a80eb7721f468015bd7dd4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, рубежное, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, северск, кирилл стремоусов, владимир рогов
23:05 15.07.2022 (обновлено: 23:56 15.07.2022)
 
В ЛНР обвинили ВСУ в уничтожении полей и хранилищ зерна

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: ВСУ при отступлении уничтожают поля пшеницы и хранилища

© Фото : ГУ Національної поліції в Херсонській області Пожар на пшеничном поле в Херсонской области
Пожар на пшеничном поле в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : ГУ Національної поліції в Херсонській області
Пожар на пшеничном поле в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска при отступлении уничтожают поля пшеницы и хранилища с зерном, заявил РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"В Волчеяровке (населенный пункт под Лисичанском. — Прим. ред.) <…> наши войска успешно выбили фашистов, в сторону Северска они бежали, поджигали поля с зерном", — сообщил он, добавив, что для этого они используют вертолеты.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 23:22
Три украинских порта разблокируют для перевозки зерна, заявили в Раде
По словам Киселева, похожий случай произошел в Рубежном, когда ВСУ ударили по элеватору с большим количеством зерна, в результате чего все сгорело.
"А это ведь было стратегический запас для населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Красный Лиман и мелких населенных пунктов, которые находятся в районе этого элеватора", — подчеркнул собеседник агентства.
Он уточнил, что такую же тактику украинские войска используют в ДНР, в том числе в районе Авдеевки и Горловки.
Помощник главы МВД также обратил внимание, что киевские власти пытаются вывезти с подконтрольных им территорий по 20-30 тонн зерна.
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 11:08
Источник анонсировал новый раунд переговоров по вопросу зерна 20-21 июля
"Это говорит о том, что они народ Украины хотят заморить зимой голодом, не дать хлеба, тепла, ничего такого, чтобы можно было обеспечить спокойно свободную жизнь граждан. Вот это и есть геноцид украинского народа", — заключил Киселев.
Украинские националисты не первый раз пытаются уничтожить запасы продовольствия на освобожденных территориях. Так, глава Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов 13 июля сообщил о попытке ВСУ поджечь поля с пшеницей на линии разграничения. В свою очередь, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что "боевики Зеленского" перешли к тактике целенаправленного поджога урожая.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРубежноеЛисичанскУкраинаВооруженные силы УкраиныСеверскКирилл СтремоусовВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала