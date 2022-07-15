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Военнослужащие Народной милиции ЛНР задержали украинских разведчиков

Военнослужащие Народной милиции ЛНР задержали украинских разведчиков - РИА Новости, 15.07.2022

Военнослужащие Народной милиции ЛНР задержали украинских разведчиков

Военнослужащие Народной милиции ЛНР задержали в поселке Владимировка под Соледаром мужчину и женщину, которые под видом местных жителей собирали данные о... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:04

2022-07-15T18:04

2022-07-15T18:40

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ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 15 июл - РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции ЛНР задержали в поселке Владимировка под Соледаром мужчину и женщину, которые под видом местных жителей собирали данные о нахождении войск ЛНР и России и корректировали огонь украинской артиллерии."Разведчики замаскировались под мирных жителей, якобы они тут живут. Выяснилось, что это разведчики-корректировщики. На видео снимали войска наши. Вот этот товарищ, который это затеял, сдал всё: кто за Россию, войска, которые здесь стояли", - рассказал военнослужащий Народной милиции.Он уточнил, что мужчина и женщина ездили снимали места расположения вооружения и техники в полях, а также корректировали огонь украинской артиллерии. По словам военнослужащего ЛНР, у мужчины были найдены документы, доказывающие его принадлежность к украинской армии. На данный момент задержанные дают признательные показания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"На видео снимали войска наши": бойцы ЛНР задержали двух жителей Соледара Бойцы ЛНР рассказали РИА Новости, что под Соледаром задержали мужчину и женщину, которые под видом местных жителей корректировали огонь украинской артиллерии 2022-07-15T18:04 true PT1M46S

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в мире, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр