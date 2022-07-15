https://ria.ru/20220715/leps-1802759598.html

Григорий Лепс получил звание народного артиста России

Григорий Лепс получил звание народного артиста России - РИА Новости, 15.07.2022

Григорий Лепс получил звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Григорию Лепсу звание народного артиста, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:57

2022-07-15T15:57

2022-07-15T16:32

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил певцу Григорию Лепсу звание народного артиста, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу", — отмечается в тексте документа.На этой неделе музыканту исполняется 60 лет. Его первый альбом "Храни Вас Бог" вышел в 1995 году.

https://ria.ru/20220711/leps-1801746090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, культура, григорий лепс, шоу-бизнес, знаменитости, новости культуры