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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 57,17 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 57,17 рубля - РИА Новости, 15.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 57,17 рубля
Рубль укрепился к доллару и евро и в пятницу, и по итогам недели: доллар подешевел до 57,17 рубля, евро опустился до 57,96 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:28
2022-07-15T19:28
2022-07-15T19:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и евро и в пятницу, и по итогам недели: доллар подешевел до 57,17 рубля, евро опустился до 57,96 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,13 рубля и опустился до 57,17 рубля, евро снизился на 79 копеек, до 57,96 рубля.Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели упал на 3,75 рубля, евро подешевел на 4,39 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 57,17 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу упал до 57,17 рубля, евро — до 57,96