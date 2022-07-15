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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 57,17 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 57,17 рубля - РИА Новости, 15.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 57,17 рубля

Рубль укрепился к доллару и евро и в пятницу, и по итогам недели: доллар подешевел до 57,17 рубля, евро опустился до 57,96 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:28

2022-07-15T19:28

2022-07-15T19:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

доллар

курс доллара

россия

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динамика курсов валют

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и евро и в пятницу, и по итогам недели: доллар подешевел до 57,17 рубля, евро опустился до 57,96 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,13 рубля и опустился до 57,17 рубля, евро снизился на 79 копеек, до 57,96 рубля.Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели упал на 3,75 рубля, евро подешевел на 4,39 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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