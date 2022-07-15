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Курдские отряды SDF ценят усилия России по предотвращению операции Турции - РИА Новости, 15.07.2022
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Курдские отряды SDF ценят усилия России по предотвращению операции Турции
Курдские отряды SDF ценят усилия России по предотвращению операции Турции - РИА Новости, 15.07.2022
Курдские отряды SDF ценят усилия России по предотвращению операции Турции
Курдские отряды "Сирийские демократические силы" (SDF) высоко ценят усилия России, направленные на то, чтобы не допустить военную операцию Турции на севере... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:20
2022-07-15T23:20
в мире
ибрагим калын
россия
турция
сирия
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оон
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Курдские отряды "Сирийские демократические силы" (SDF) высоко ценят усилия России, направленные на то, чтобы не допустить военную операцию Турции на севере Сирии, заявил командующий SDF Мазлум Абди."Со стороны России есть усилия, чтобы остановить эти угрозы … Мы высоко ценим эти усилия", - сказал Абди во время пресс-конференции, которую транслировали курдские СМИ.При этом позицию возглавляемой США международной коалиции в вопросе возможной турецкой операции он назвал "слабой".Абди также добавил, что в случае начала военной операции Турции террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) планирует совершить нападение на подконтрольный SDF лагерь "Аль-Холь", в котором, по данным ООН, проживают более 55 тысяч человек.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799080614.html
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в мире, ибрагим калын, россия, турция, сирия, исламское государство, оон
23:20 15.07.2022
 
Курдские отряды SDF ценят усилия России по предотвращению операции Турции

Командир SDF Абди: курдские отряды ценят усилия России по предотвращению операции Турции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Курдские отряды "Сирийские демократические силы" (SDF) высоко ценят усилия России, направленные на то, чтобы не допустить военную операцию Турции на севере Сирии, заявил командующий SDF Мазлум Абди.
"Со стороны России есть усилия, чтобы остановить эти угрозы … Мы высоко ценим эти усилия", - сказал Абди во время пресс-конференции, которую транслировали курдские СМИ.
Жители города Айн-аль-Араб (Кобани - курдский язык) расположенный на сирийско-турецкой границе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 18:28
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При этом позицию возглавляемой США международной коалиции в вопросе возможной турецкой операции он назвал "слабой".
Абди также добавил, что в случае начала военной операции Турции террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) планирует совершить нападение на подконтрольный SDF лагерь "Аль-Холь", в котором, по данным ООН, проживают более 55 тысяч человек.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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Швеция подготовила список десяти членов курдской РПК для экстрадиции
 
В миреИбрагим КалынРоссияТурцияСирияИсламское государствоООН
 
 
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