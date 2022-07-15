https://ria.ru/20220715/kurdy-1802879446.html

Курдские отряды SDF ценят усилия России по предотвращению операции Турции

Курдские отряды SDF ценят усилия России по предотвращению операции Турции - РИА Новости, 15.07.2022

Курдские отряды SDF ценят усилия России по предотвращению операции Турции

Курдские отряды "Сирийские демократические силы" (SDF) высоко ценят усилия России, направленные на то, чтобы не допустить военную операцию Турции на севере... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:20

2022-07-15T23:20

2022-07-15T23:20

в мире

ибрагим калын

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Курдские отряды "Сирийские демократические силы" (SDF) высоко ценят усилия России, направленные на то, чтобы не допустить военную операцию Турции на севере Сирии, заявил командующий SDF Мазлум Абди."Со стороны России есть усилия, чтобы остановить эти угрозы … Мы высоко ценим эти усилия", - сказал Абди во время пресс-конференции, которую транслировали курдские СМИ.При этом позицию возглавляемой США международной коалиции в вопросе возможной турецкой операции он назвал "слабой".Абди также добавил, что в случае начала военной операции Турции террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) планирует совершить нападение на подконтрольный SDF лагерь "Аль-Холь", в котором, по данным ООН, проживают более 55 тысяч человек.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799080614.html

https://ria.ru/20220710/shvetsiya-1801572073.html

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в мире, ибрагим калын, россия, турция, сирия, исламское государство, оон