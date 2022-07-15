09:48 15.07.2022 (обновлено: 10:35 15.07.2022)
СМИ: ФРГ хочет уменьшить объем своих обязательств по кредитам для Украины
Блумберг: Германия хочет уменьшить объем своих обязательств по кредитам для Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Германия хочет уменьшить объем своих обязательств по кредитам для Украины, так как предоставила Киеву уже 1 миллиард евро безвозвратных грантов через МВФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.
"ЕК попросила страны-члены предоставить гарантии по кредитам. Но Германия хочет уменьшить объем своих обязательств, аргументируя это тем, что она предоставила Украине 1 миллиард евро в виде безвозвратных грантов через МВФ", - приводит агентство слова чиновника. Отмечается, что Берлин призвал другие государства ЕС предоставить дополнительные гарантии.
Как указывает агентство, из-за разногласий между Германией и Еврокомиссией по структурированию финансирования на несколько недель была заблокирована большая часть финансового пакета Украине со стороны ЕС.
В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит на 1 миллиард евро из этого пакета поддержки был официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Во вторник исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отмечал, что ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку.