https://ria.ru/20220715/kredity-1802610458.html

СМИ: ФРГ хочет уменьшить объем своих обязательств по кредитам для Украины

СМИ: ФРГ хочет уменьшить объем своих обязательств по кредитам для Украины - РИА Новости, 15.07.2022

СМИ: ФРГ хочет уменьшить объем своих обязательств по кредитам для Украины

Германия хочет уменьшить объем своих обязательств по кредитам для Украины, так как предоставила Киеву уже 1 миллиард евро безвозвратных грантов через МВФ,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T09:48

2022-07-15T09:48

2022-07-15T10:35

в мире

германия

украина

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Германия хочет уменьшить объем своих обязательств по кредитам для Украины, так как предоставила Киеву уже 1 миллиард евро безвозвратных грантов через МВФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного немецкого чиновника."ЕК попросила страны-члены предоставить гарантии по кредитам. Но Германия хочет уменьшить объем своих обязательств, аргументируя это тем, что она предоставила Украине 1 миллиард евро в виде безвозвратных грантов через МВФ", - приводит агентство слова чиновника. Отмечается, что Берлин призвал другие государства ЕС предоставить дополнительные гарантии.Как указывает агентство, из-за разногласий между Германией и Еврокомиссией по структурированию финансирования на несколько недель была заблокирована большая часть финансового пакета Украине со стороны ЕС.В мае Еврокомиссия предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро. Кредит на 1 миллиард евро из этого пакета поддержки был официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Во вторник исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис отмечал, что ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку.

https://ria.ru/20220715/kapitulyatsiya-1802589695.html

https://ria.ru/20220714/gaz-1802364721.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, украина, мвф