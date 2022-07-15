https://ria.ru/20220715/kosmodrom-1802137688.html

Космодром Плесецк

Космодром Плесецк - РИА Новости, 15.07.2022

Космодром Плесецк

Космодром Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром министерства обороны Российской Федерации) – самый северный и один из крупнейших космодромов... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T00:12

2022-07-15T00:12

2022-07-15T00:12

справки

плесецк (космодром)

сергей королев

ссср

россия

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Космодром Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром министерства обороны Российской Федерации) – самый северный и один из крупнейших космодромов мира, обеспечивающий часть российских и международных космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов.Он расположен в 180 километрах к югу от Архангельска неподалеку от железнодорожной станции Плесецкая. Общая площадь космодрома составляет 1762 квадратных километра, простираясь с севера на юг на 46 километров и с востока на запад на 82 километра.История северного космодрома начинается с 11 января 1957 года, когда вышло постановление правительства СССР о создании военного объекта с условным наименованием "Ангара" – войскового соединения ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7, разработка которых велась в ОКБ-1 (ныне Российская космическая корпорация "Энергия") под руководством Сергея Королева. Первый эшелон со строителями прибыл на станцию Плесецкая в марте 1957 года, а в апреле начались расчистка участка и строительство. Одновременно с возведением объекта "Ангара" шло формирование и обучение подразделений ракетного соединения, командиром которого 10 июля 1957 года был назначен офицер-фронтовик, гвардии полковник Михаил Григорьев. После подписания 15 июля 1957 года Григорьевым приказа №1 о вступлении в должность, началось официальное формирование управления ракетного соединения.Этот день стал днем основания ракетного соединения, а в последующем ракетно-космического полигона и города Мирного – неотъемлемой части полигона, а затем космодрома Плесецк. Директивой штаба Ракетных войск от 7 февраля 1959 года объекту "Ангара" было присвоено наименование "3-й Учебный артиллерийский полигон" (3-й УАП). 15 декабря того же года на нем был принят в эксплуатацию первый в СССР боевой ракетный комплекс межконтинентальных баллистических ракет, а в январе 1960 года на боевое дежурство заступила первая боевая стартовая станция с одной пусковой установкой Р-7. Одновременно со строительством стартовых комплексов для ракет Р-7 с августа 1960 года на полигоне началось возведение стартовых комплексов для ракет Р-16. Первый такой комплекс из двух пусковых установок был готов к несению боевого дежурства в октябре 1961 года. В это же время развернулось строительство новых стартовых комплексов для ракеты Р-9А, а в декабре 1963 года они были приняты в постоянную эксплуатацию. Всего с 1957 года по 1963 год на полигоне было построено девять стартовых комплексов включающих в себя 15 пусковых установок для четырех типов ракет: Р-7/Р-7А, Р-16, Р-16У и Р-9А. Первый учебно-боевой пуск ракеты с него состоялся 22 октября 1963 года – из шахтной пусковой установки была запущена баллистическая ракета Р-16У. В начале 1960-х годов в связи с необходимостью расширения масштабов космической деятельности руководство СССР приняло решение об использовании стартовых комплексов в Плесецке для запусков космических аппаратов. Причинами преобразования боевого ракетного соединения в испытательный полигон послужили его удачное географическое расположение и разнообразие развернутых ракетных комплексов, на базе которых либо уже были созданы транспортные космические средства (ракеты типа Р-7), либо предполагалось это сделать. Совет министров СССР своим постановлением от 16 сентября 1963 года утвердил размещение испытательной базы ракетно-космического полигона на 3-ем УАП и объединил вновь создаваемый космический полигон и боевое соединение в 53-й Научно-исследовательский испытательный полигон министерства обороны СССР. К июню 1964 года были завершены организационные мероприятия по преобразованию артиллерийского полигона в ракетно-космический полигон в составе трех испытательных управлений: боевого, по испытанию космических аппаратов и ракетоносителей и измерительного. В 1964-1967 годах на полигоне были построены монтажно-испытательные корпуса для подготовки и наземных испытаний спутников и космических ракет, стартовые комплексы для проведения пусков космических ракет легкого и сверхлегкого классов, созданных из баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14. К декабрю 1965 года были закончены работы по переоборудованию пусковой установки №1 для проведения пусков ракет-носителей "Восток-2" и "Восход". 14 декабря 1965 года состоялся учебный пуск ракеты Р-7А, в ходе которого проверялась работа систем и агрегатов переоборудованной пусковой установки №1.Космическая деятельность космодрома началась 17 марта 1966 года с запуска ракеты-носителя "Восток-2" с искусственным спутником Земли "Космос-112" на борту. Через год после первого космического старта полигон стал основным местом запуска автоматических космических аппаратов СССР. На нем готовили и проводили пуски космических ракет "Восток-2", "Восток-2М", "Восход", "Космос-2" и "Космос-3М" с семью типами космических аппаратов. Международная страница в деятельности полигона в области фундаментальных и прикладных исследований космического пространства была открыта в декабре 1968 года с запуском спутника "Космос-261" в рамках первого международного комплексного эксперимента по изучению околоземного космического пространства и верхних слоев атмосферы. В этом эксперименте приняли участие научно-исследовательские институты и обсерватории Болгарии, Венгрии, ГДР (ныне в составе ФРГ), Польши, Румынии и Чехословакии (ныне две страны – Чехия и Словакия). 4 апреля 1972 года вместе со спутником "Молния-1" с полигона был выведен на орбиту французский спутник "MAC-1" – первый иностранный спутник, запущенный советской ракетой.Одновременно с расширением количества и типов запускаемых спутников шел процесс снятия с боевого дежурства ракетных комплексов. В 1974 году на решение космических задач было перепрофилировано бывшее боевое Первое управление полигона. В его состав вошли две испытательные части. Одна из них решала задачи по подготовке и запуску космических аппаратов легкого класса с помощью ракет-носителей "Космос-2" и "Космос-3М". Другая испытательная часть была сформирована для проведения пусков космических ракет "Циклон-3". Во Второе управление вошли три испытательные части с задачей подготовки и запуска космических аппаратов среднего класса с помощью ракет-носителей типа Р-7А ("Восток-2М", "Восход", "Молния-М", "Союз-М/У"). В 1982 году произошло официальное разделение структур, отвечающих за запуск космических аппаратов и подразделений, занимающихся испытанием баллистических ракет. Первое и Второе научно-испытательные управления, а также сформированные в структуре управления полигона отделы космической тематики были переданы в ведение Главному управлению космических средств министерства обороны СССР. Для управления космическими частями полигона ввели должность заместителя начальника полигона – начальника космических частей. В 1989 году произошло объединение Первого и Второго управлений полигона в Центр испытаний и применения космических средств, который в 1993 году был преобразован в Главный центр испытаний и применения космических средств. 11 ноября 1994 года президент РФ подписал указ о создании Первого Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (1ГИК МО РФ, космодром Плесецк) в составе Военно-космических сил на базе Главного центра испытаний и применения космических средств. Этот указ официально присвоил Плесецку статус космодрома. В декабре 1997 года произошло слияние космодрома и ракетного полигона в единый космодром Плесецк в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В 2001 году он вошел в состав Космических войск.С 2001 года на космодроме начались работы по созданию модульного космического ракетного комплекса "Ангара" для пусков ракет легкого, среднего и тяжелого классов. В 2014 году с него были проведены успешные первые пуски ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого класса. В настоящее время космодром Плесецк представляет собой сложный научно-технический комплекс, выполняющий задачи в интересах видов и родов Вооруженных Сил России. В его составе – стартовые комплексы с пусковыми установками ракет-носителей "Союз-2", "Ангара", "Рокот", технические комплексы подготовки ракет космического назначения и космических аппаратов, многофункциональная заправочно-нейтрализационная станция для заправки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов компонентами ракетных топлив, 1473 здания и сооружения, 237 объектов энергоснабжения. Космодром располагает разветвленной сетью автомобильных дорог (300 километров) и железнодорожных путей (326 километров), авиационной техникой и аэродромом первого класса, позволяющим эксплуатировать воздушные суда с максимальной посадочной массой до 220 тонн, такие как Ил-76, средствами связи, включая космическую. На космодроме "Плесецк" эксплуатируются ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1в", "Рокот", среднего класса "Союз-2.1а", "Союз-2.1б", тяжелого класса "Ангара-А5". Средства измерений космодрома выполняют сбор и математическую обработку траекторной и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет. В состав средств измерений входят измерительные пункты, расположенные в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар, Норильск. Баллистическое и аналитическое обеспечение пусков ракет-носителей, осуществляемых с космодрома, позволяет проводить полный анализ летно-технических характеристик пусков всех типов ракет космического назначения, обеспечивать баллистическое и навигационное сопровождение запусков космических аппаратов. С 1966 года со стартовых площадок Плесецка проведено свыше 1600 пусков ракет-носителей, выведены на околоземные орбиты около 2100 космических аппаратов различного назначения, испытано и принято в эксплуатацию 10 типов ракет-носителей, 11 космических ракетных комплексов, 60 типов космических аппаратов, проведено около 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, испытано 13 ракетных комплексов, в том числе ракетный комплекс "Авангард", оснащенный гиперзвуковым оружием. В апреле 2022 года с космодрома был выполнен первый пуск в программе государственных испытаний новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Космодром Плесецк награжден орденом Красного Знамени в 1968 году (за заслуги в создании, испытании и производстве специальной техники), орденом Трудового Красного Знамени в 1977 году (за успехи в создании новых образцов оружия и боевой техники), орденом Суворова в 2015 году (за заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности, создании и испытании новых образцов ракетно-космической техники). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, плесецк (космодром), сергей королев, ссср, россия