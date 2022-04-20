https://ria.ru/20220420/sarmat-1784549188.html
Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"
Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" - РИА Новости, 20.04.2022
Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"
Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:32
2022-04-20T17:32
2022-04-20T18:05
плесецк (космодром)
безопасность
сармат (ракета)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк."Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", — отметили в ведомстве.В Минобороны уточнили, что это первый пуск в программе государственных испытаний.Летные испытания перспективного образца ракеты, согласно пресс-релизу, "позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений", заложенных при ее создании.Как ожидается, после испытаний "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Этим комплексами оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".
https://ria.ru/20211216/sarmat-1764143579.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784556967_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03725bd01d8209b8fb74c9bed60e052f.jpg
Шойгу показал Путину первый пуск ракетного комплекса "Сармат"
Шойгу показал Путину первый пуск ракетного комплекса "Сармат"
2022-04-20T17:32
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
плесецк (космодром), безопасность, сармат (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)
17:32 20.04.2022 (обновлено: 18:05 20.04.2022)
Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"
Россия провела с Плесецка успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк.
"Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", — отметили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что это первый пуск в программе государственных испытаний.
Летные испытания перспективного образца ракеты, согласно пресс-релизу, "позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений", заложенных при ее создании.
Как ожидается, после испытаний "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения
. Этим комплексами оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском.
"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".