https://ria.ru/20220420/sarmat-1784549188.html

Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"

Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" - РИА Новости, 20.04.2022

Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"

Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:32

2022-04-20T17:32

2022-04-20T18:05

плесецк (космодром)

безопасность

сармат (ракета)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк."Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", — отметили в ведомстве.В Минобороны уточнили, что это первый пуск в программе государственных испытаний.Летные испытания перспективного образца ракеты, согласно пресс-релизу, "позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений", заложенных при ее создании.Как ожидается, после испытаний "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Этим комплексами оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".

https://ria.ru/20211216/sarmat-1764143579.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу показал Путину первый пуск ракетного комплекса "Сармат" Шойгу показал Путину первый пуск ракетного комплекса "Сармат" 2022-04-20T17:32 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

плесецк (космодром), безопасность, сармат (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)