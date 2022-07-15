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Испытания лунного пилотируемого корабля "Орел" уже начались, заявил Рогозин - РИА Новости, 15.07.2022
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Испытания лунного пилотируемого корабля "Орел" уже начались, заявил Рогозин
Испытания лунного пилотируемого корабля "Орел" уже начались, заявил Рогозин - РИА Новости, 15.07.2022
Испытания лунного пилотируемого корабля "Орел" уже начались, заявил Рогозин
В России уже начались испытания нового лунного пилотируемого корабля "Орел", сказал РИА Новости Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:36
2022-07-15T16:37
россия
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России уже начались испытания нового лунного пилотируемого корабля "Орел", сказал РИА Новости Дмитрий Рогозин."Корпорация "Энергия" уже испытывает наш новый пилотируемый лунный корабль "Орел", - сказал Рогозин.Он уточнил, что непосредственно летные испытания начнутся в 2024 году."Проектируется и новая российская орбитальная служебная станция. Ее первый модуль уже создан в металле. Новая станция будет работать в тесной связке с межпланетным ядерным буксиром "Зевс", - добавил Рогозин.Он подчеркнул, что за последние несколько лет пилотируемая российская космонавтика "ожила". Российский сегмент МКС пополнился двумя модулями, уточнил он, а легендарный корабль "Союз МС" установил рекорд скорости полета к станции – всего за три часа."Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина мы существенно подняли зарплаты наших космонавтов. Отряд космонавтов пополнился новыми кадрами", - напомнил Рогозин.
https://ria.ru/20220715/buksir-1802775998.html
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россия, международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин
16:36 15.07.2022 (обновлено: 16:37 15.07.2022)
 
Испытания лунного пилотируемого корабля "Орел" уже начались, заявил Рогозин

Рогозин заявил, что в России уже начались испытания лунного пилотируемого корабля "Орел"

© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Космический корабль "Орел". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России уже начались испытания нового лунного пилотируемого корабля "Орел", сказал РИА Новости Дмитрий Рогозин.
"Корпорация "Энергия" уже испытывает наш новый пилотируемый лунный корабль "Орел", - сказал Рогозин.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
16:23
Рогозин назвал пуск Россией ядерного буксира в 2030 году мощным прорывом
Он уточнил, что непосредственно летные испытания начнутся в 2024 году.
"Проектируется и новая российская орбитальная служебная станция. Ее первый модуль уже создан в металле. Новая станция будет работать в тесной связке с межпланетным ядерным буксиром "Зевс", - добавил Рогозин.
Он подчеркнул, что за последние несколько лет пилотируемая российская космонавтика "ожила". Российский сегмент МКС пополнился двумя модулями, уточнил он, а легендарный корабль "Союз МС" установил рекорд скорости полета к станции – всего за три часа.
"Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина мы существенно подняли зарплаты наших космонавтов. Отряд космонавтов пополнился новыми кадрами", - напомнил Рогозин.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
16:28
Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу
 
РоссияМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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