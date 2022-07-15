https://ria.ru/20220715/korabl-1802783616.html

Испытания лунного пилотируемого корабля "Орел" уже начались, заявил Рогозин

Испытания лунного пилотируемого корабля "Орел" уже начались, заявил Рогозин - РИА Новости, 15.07.2022

Испытания лунного пилотируемого корабля "Орел" уже начались, заявил Рогозин

В России уже начались испытания нового лунного пилотируемого корабля "Орел", сказал РИА Новости Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:36

2022-07-15T16:36

2022-07-15T16:37

россия

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России уже начались испытания нового лунного пилотируемого корабля "Орел", сказал РИА Новости Дмитрий Рогозин."Корпорация "Энергия" уже испытывает наш новый пилотируемый лунный корабль "Орел", - сказал Рогозин.Он уточнил, что непосредственно летные испытания начнутся в 2024 году."Проектируется и новая российская орбитальная служебная станция. Ее первый модуль уже создан в металле. Новая станция будет работать в тесной связке с межпланетным ядерным буксиром "Зевс", - добавил Рогозин.Он подчеркнул, что за последние несколько лет пилотируемая российская космонавтика "ожила". Российский сегмент МКС пополнился двумя модулями, уточнил он, а легендарный корабль "Союз МС" установил рекорд скорости полета к станции – всего за три часа."Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина мы существенно подняли зарплаты наших космонавтов. Отряд космонавтов пополнился новыми кадрами", - напомнил Рогозин.

https://ria.ru/20220715/buksir-1802775998.html

https://ria.ru/20220715/rogozin-1802778133.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин