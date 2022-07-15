https://ria.ru/20220715/kontrsanktsii-1802718789.html

Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности

Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности - РИА Новости, 15.07.2022

Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности

Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:24

2022-07-15T14:24

2022-07-15T15:04

россия

экономика

денис мантуров

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести контрсанкции.Указ о назначении Мантурова вице-премьером президент РФ Владимир Путин подписал ранее в пятницу."Контрсанкции, мы с вами на эту тему уже говорили, мы сейчас подготовим перечень отраслей, готовы в этом направлении работать", - сказал Мантуров, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20220715/manturov-1802730436.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, денис мантуров, госдума рф, владимир путин