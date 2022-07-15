https://ria.ru/20220715/kontrsanktsii-1802718789.html
Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности
Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности - РИА Новости, 15.07.2022
Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности
Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:24
2022-07-15T14:24
2022-07-15T15:04
россия
экономика
денис мантуров
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести контрсанкции.Указ о назначении Мантурова вице-премьером президент РФ Владимир Путин подписал ранее в пятницу."Контрсанкции, мы с вами на эту тему уже говорили, мы сейчас подготовим перечень отраслей, готовы в этом направлении работать", - сказал Мантуров, выступая в Госдуме.
https://ria.ru/20220715/manturov-1802730436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, денис мантуров, госдума рф, владимир путин
14:24 15.07.2022 (обновлено: 15:04 15.07.2022)
Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности
Мантуров: идет подготовка перечня отраслей промышленности, по которым введут контрсанкции