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Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности - РИА Новости, 15.07.2022
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Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности
Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности - РИА Новости, 15.07.2022
Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности
Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:24
2022-07-15T15:04
россия
экономика
денис мантуров
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести контрсанкции.Указ о назначении Мантурова вице-премьером президент РФ Владимир Путин подписал ранее в пятницу."Контрсанкции, мы с вами на эту тему уже говорили, мы сейчас подготовим перечень отраслей, готовы в этом направлении работать", - сказал Мантуров, выступая в Госдуме.
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россия, экономика, денис мантуров, госдума рф, владимир путин
14:24 15.07.2022 (обновлено: 15:04 15.07.2022)
 
Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в промышленности

Мантуров: идет подготовка перечня отраслей промышленности, по которым введут контрсанкции

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести контрсанкции.
Указ о назначении Мантурова вице-премьером президент РФ Владимир Путин подписал ранее в пятницу.
"Контрсанкции, мы с вами на эту тему уже говорили, мы сейчас подготовим перечень отраслей, готовы в этом направлении работать", - сказал Мантуров, выступая в Госдуме.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
14:47
Путин назначил Мантурова вице-премьером
 
РоссияЭкономикаДенис МантуровГосдума РФВладимир Путин
 
 
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