https://ria.ru/20220715/kndr-1802616964.html

Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики

Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики - РИА Новости, 15.07.2022

Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики

Представительство Донецкой Народной Республики в Москве заявило, что получило от посольства КНДР документы о признании Пхеньяном республики, заявили в миссии. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:14

2022-07-15T10:14

2022-07-15T10:14

в мире

кндр (северная корея)

пхеньян

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Москве заявило, что получило от посольства КНДР документы о признании Пхеньяном республики, заявили в миссии."Проведена встреча с Послом КНДР, получены документы о признании Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в официальном Telegram-канале.Помимо этого сообщается, что за несколько дней работы в представительстве "приняли более 40 граждан".Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.

https://ria.ru/20220714/kndr-1802445365.html

кндр (северная корея)

пхеньян

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), пхеньян, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина