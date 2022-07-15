Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики
Представительство ДНР в России получило от КНДР документы о признании республики
© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкПосол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Москве заявило, что получило от посольства КНДР документы о признании Пхеньяном республики, заявили в миссии.
"Проведена встреча с Послом КНДР, получены документы о признании Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в официальном Telegram-канале.
Помимо этого сообщается, что за несколько дней работы в представительстве "приняли более 40 граждан".
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.