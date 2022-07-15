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Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики - РИА Новости, 15.07.2022
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Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики
Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики - РИА Новости, 15.07.2022
Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики
Представительство Донецкой Народной Республики в Москве заявило, что получило от посольства КНДР документы о признании Пхеньяном республики, заявили в миссии. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:14
2022-07-15T10:14
в мире
кндр (северная корея)
пхеньян
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Москве заявило, что получило от посольства КНДР документы о признании Пхеньяном республики, заявили в миссии."Проведена встреча с Послом КНДР, получены документы о признании Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в официальном Telegram-канале.Помимо этого сообщается, что за несколько дней работы в представительстве "приняли более 40 граждан".Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
https://ria.ru/20220714/kndr-1802445365.html
кндр (северная корея)
пхеньян
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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в мире, кндр (северная корея), пхеньян, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
10:14 15.07.2022
 
Представительство ДНР получило от КНДР документы о признании республики

Представительство ДНР в России получило от КНДР документы о признании республики

© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкПосол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР
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Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Москве заявило, что получило от посольства КНДР документы о признании Пхеньяном республики, заявили в миссии.
"Проведена встреча с Послом КНДР, получены документы о признании Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в официальном Telegram-канале.
Помимо этого сообщается, что за несколько дней работы в представительстве "приняли более 40 граждан".
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 14:42
В Кремле прокомментировали признание КНДР независимости ДНР и ЛНР
 
В миреКНДР (Северная Корея)ПхеньянДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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