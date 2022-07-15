https://ria.ru/20220715/kino-1802818690.html

Фильм "Из Иерусалима с любовью" стал лучшим на конкурсе "Горький fest"

Фильм "Из Иерусалима с любовью" стал лучшим на конкурсе "Горький fest" - РИА Новости, 15.07.2022

Фильм "Из Иерусалима с любовью" стал лучшим на конкурсе "Горький fest"

Лучшим фильмом фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде стал документальный фильм "Из Иерусалима с любовью" режиссёра Константина... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:07

2022-07-15T17:07

2022-07-15T17:47

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл – РИА Новости. Лучшим фильмом фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде стал документальный фильм "Из Иерусалима с любовью" режиссёра Константина Фама, передает корреспондент РИА Новости.Этот же фильм получил приз зрительских симпатий, который на фестивале "Горький fest" вручали впервые.Шестой фестиваль "Горький fest" стартовал в Нижнем Новгороде 8 июля. В его конкурсную программу вошли 15 фильмов.Обладательницей премии "лучшая женская роль" стала Мария Мацель (фильм "Страна Саша" режиссера Юлии Трофимовой), за "лучшую мужскую роль" приз присудили Антону Лапенко (фильм "По-мужски" режиссера Максима Кулагина).Призом за лучшую режиссуру наградили режиссера "По-мужски" Максима Кулагина, эта же картина получил приз за лучшую драматургию (автор сценария – Денис Кулагин). В этой же ленте, по мнению жюри, было найдено лучшее изобразительное решение – кинооператором Дмитрием Цхаем. Лучшее музыкальное решение – в работе режиссера Анастасии Завадской "Вы инопланетянин?".Приз "За вклад в развитие современного кино" в день открытия фестиваля получил продюсер Рубен Дишдишян, создатель более 300 фильмов и сериалов, среди которых "Аритмия", "Т-34", "Чики", "Ликвидация".Первый фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоялся в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. Программа фестиваля состоит из традиционного конкурса фильмов и внеконкурсных показов, творческих встреч, дискуссий, круглых столов и пресс-конференций.

https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, кино и сериалы, нижний новгород