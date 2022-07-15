https://ria.ru/20220715/kino-1802818690.html
Фильм "Из Иерусалима с любовью" стал лучшим на конкурсе "Горький fest"
Фильм "Из Иерусалима с любовью" стал лучшим на конкурсе "Горький fest" - РИА Новости, 15.07.2022
Фильм "Из Иерусалима с любовью" стал лучшим на конкурсе "Горький fest"
Лучшим фильмом фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде стал документальный фильм "Из Иерусалима с любовью" режиссёра Константина... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:07
2022-07-15T17:07
2022-07-15T17:47
культура
культура
новости культуры
кино и сериалы
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802765875_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_4f81ed9eb913c0512846b98344230dd7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл – РИА Новости. Лучшим фильмом фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде стал документальный фильм "Из Иерусалима с любовью" режиссёра Константина Фама, передает корреспондент РИА Новости.Этот же фильм получил приз зрительских симпатий, который на фестивале "Горький fest" вручали впервые.Шестой фестиваль "Горький fest" стартовал в Нижнем Новгороде 8 июля. В его конкурсную программу вошли 15 фильмов.Обладательницей премии "лучшая женская роль" стала Мария Мацель (фильм "Страна Саша" режиссера Юлии Трофимовой), за "лучшую мужскую роль" приз присудили Антону Лапенко (фильм "По-мужски" режиссера Максима Кулагина).Призом за лучшую режиссуру наградили режиссера "По-мужски" Максима Кулагина, эта же картина получил приз за лучшую драматургию (автор сценария – Денис Кулагин). В этой же ленте, по мнению жюри, было найдено лучшее изобразительное решение – кинооператором Дмитрием Цхаем. Лучшее музыкальное решение – в работе режиссера Анастасии Завадской "Вы инопланетянин?".Приз "За вклад в развитие современного кино" в день открытия фестиваля получил продюсер Рубен Дишдишян, создатель более 300 фильмов и сериалов, среди которых "Аритмия", "Т-34", "Чики", "Ликвидация".Первый фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоялся в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. Программа фестиваля состоит из традиционного конкурса фильмов и внеконкурсных показов, творческих встреч, дискуссий, круглых столов и пресс-конференций.
https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802765875_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba12270545623652cdf95b9f9cf45c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, кино и сериалы, нижний новгород
17:07 15.07.2022 (обновлено: 17:47 15.07.2022)
Фильм "Из Иерусалима с любовью" стал лучшим на конкурсе "Горький fest"
Фильм "Из Иерусалима с любовью" стал лучшим на конкурсе "Горький fest" в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл – РИА Новости. Лучшим фильмом фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде стал документальный фильм "Из Иерусалима с любовью" режиссёра Константина Фама, передает корреспондент РИА Новости.
"Это было нелегкое решение… Гран-при шестого фестиваля "Горький fest" присуждается картине "Из Иерусалима с любовью", – объявил режиссер Дмитрий Тюрин.
Этот же фильм получил приз зрительских симпатий, который на фестивале "Горький fest" вручали впервые.
Шестой фестиваль "Горький fest" стартовал в Нижнем Новгороде 8 июля. В его конкурсную программу вошли 15 фильмов.
Обладательницей премии "лучшая женская роль" стала Мария Мацель (фильм "Страна Саша" режиссера Юлии Трофимовой), за "лучшую мужскую роль" приз присудили Антону Лапенко (фильм "По-мужски" режиссера Максима Кулагина).
Призом за лучшую режиссуру наградили режиссера "По-мужски" Максима Кулагина, эта же картина получил приз за лучшую драматургию (автор сценария – Денис Кулагин). В этой же ленте, по мнению жюри, было найдено лучшее изобразительное решение – кинооператором Дмитрием Цхаем. Лучшее музыкальное решение – в работе режиссера Анастасии Завадской "Вы инопланетянин?".
Приз "За вклад в развитие современного кино" в день открытия фестиваля получил продюсер Рубен Дишдишян, создатель более 300 фильмов и сериалов, среди которых "Аритмия", "Т-34", "Чики", "Ликвидация".
Первый фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоялся в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. Программа фестиваля состоит из традиционного конкурса фильмов и внеконкурсных показов, творческих встреч, дискуссий, круглых столов и пресс-конференций.